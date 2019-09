Oroscopo Branko oggi 6 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 6 settembre 2019.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Ariete

Amici dell’Ariete, continua il trend positivo che vi ha accompagnato lungo tutta questa settimana. In amore state vivendo un vero sogno, grazie al partner che si dimostra sempre di più la persona che fa per voi. Questa parte finale della settimana è l’ideale anche per la nascita di nuovi amori, per organizzare matrimoni e pianificare la vostra vita. Giornata di pieno ottimismo, godetevela.

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE 2019

Toro Per il Toro si apre una giornata molto stimolante, durante la quale avrete l’opportunità di perseguire e realizzare i vostri sogni più segreti. Saturno in trigono al Sole in Vergine, inoltre, premia le vostre iniziative, soprattutto se riguardano gli affari. Sul lavoro, la vostra posizione è molto salda. D’altronde, superiori e colleghi sanno che difficilmente potrebbero trovare persone più scrupolose di voi. Ma non rilassatevi su questa certezza, continuate a impegnarvi a fondo.

Oroscopo Branko 6 settembre 2019 | Gemelli

Da un paio di settimane le stelle vi hanno voltato la faccia e state facendo molta fatica a uscire dalle sabbie mobili nelle quali siete rimasti impantanati. Il segreto, tuttavia, è quello di ricordarvi che solo un mese fa eravate felici e ottimisti. Non fatevi buttare giù da una fase negativa. Oggi sarà l’ennesima giornata difficile: abbiate pazienza, concentratevi sulla famiglia e sul rapporto con i vostri genitori in particolare.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI SETTEMBRE

Cancro

Il primo quarto della Luna regala al Cancro una giornata ricca di soddisfazioni e con anche qualche lieta sorpresa. Approfittate di questa ondata di fortuna per farvi un regalo, o per impegnarvi a fondo in un’attività che vi richiede tantissime energie ma che vi stimola moltissimo. Attenti nei rapporti personali: alcune persone che ritenete amiche in fondo non lo sono, non apritevi eccessivamente con loro.

Leone

Tutte le stelle del cielo danzano per voi, amici del Leone. Sono in arrivo momenti davvero indimenticabili e importanti, tanto in amore quanto sul lavoro. Avete passato un’estate al massimo, piena di divertimento e amore. Continuate su questa strada, l’arrivo dell’autunno non riuscirà a scalfire la vostra felicità. Fortuna in arrivo anche in famiglia. Favoriti i viaggi per svago.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 6 settembre 2019 | Vergine

Il Sole in trigono a Saturno, nel mese del vostro compleanno, è una vera rarità. E anche una fortuna, visto che vi regala un venerdì decisamente positivo. È il lavoro l’ambito nel quale brillerete di più: la vostra professionalità è apprezzatissima. Se a ciò si aggiunge anche un ritrovato senso per gli affari, diventate invincibili. In casa, qualcuno farà delle critiche costruttive su alcuni vostri comportamenti. Accettatele.

L’OROSCOPO DEL 2019

Bilancia

Il vostro pregio è che siete persone precise, ordinate e soprattutto prudenti. Il vostro difetto è che, a causa dei vostri pregi, non osate mai. Le stelle conoscono questo lato del carattere e vi spingono spesso a buttarvi, sia nelle avventure passionali che nelle scelte di vita. Tuttavia, in questo giorno, è meglio che vi fermiate un attimo a riflettere, in attesa che alcune situazioni agitate si sistemino da sole. Siate ambiziosi.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI SETTEMBRE

Scorpione

Si apre un weekend, per lo Scorpione, molto positivo. Soprattutto in due settori: negli incontri, grazie alla Vergine; nei rapporti con la famiglia, grazie al Capricorno. In questo venerdì 6 settembre 2019 impegnatevi a fondo per realizzare un vostro sogno, che mai come adesso sembra alla portata. In amore, avete fatto qualche passo falso. Ma adesso avete imparato la lezione, sulla vostra pelle.

Oroscopo Branko 6 settembre 2019 | Sagittario

Il primo quarto regala al Sagittario la consapevolezza che l’estate è ormai alle spalle e che adesso bisogna trottare per organizzare l’autunno e l’inverno. Prima dell’inizio della nuova stagione, però, avrete ancora due fasi non proprio positive. Non mancheranno dunque, già oggi, molti ostacoli sulla vostra strada. Soprattutto per tutto quello che ha a che fare con la famiglia.

Capricorno

Questa estate vi ha proprio fatto bene, amici del Capricorno. Siete cambiati molto, sia nel fisico che – soprattutto – nella testa. Vi sentite molto più maturi di prima, anche perché avete dovuto superare un periodo molto difficile a causa di una scelta tanto importante quanto divisiva. Adesso che avete superato il bivio, però, vi sentite bene come non mai. In questo weekend sarete anche molto favoriti nell’amore, sia che siate single, sia che siate già in coppia.

Acquario

Quello che vi mettete finalmente alle spalle è stato un periodo fatto di grandi sacrifici e rinunce. Per seguire il vostro sogno, infatti, avete dovuto compiere delle scelte che talvolta vi hanno portato lontani dalle persone a voi care. Adesso, però, proiettatevi con decisione al futuro. Oggi, ci sono grandi possibilità per la nascita di nuovi amori. Ma anche la situazione in famiglia andrà molto meglio. Rilassatevi e non pensate a scadenze e preoccupazioni.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Oroscopo Branko 6 settembre 2019 | Pesci

La Vergine nelle ultime settimane è stata spesso in opposizione, ma vi ha insegnato ad affrontare al meglio le situazioni difficili. Adesso ne siete usciti molto rinforzati. In questa giornata, le stelle influenzano positivamente la sfera lavorativa, dove otterrete discreti successi. Non trascurate l’amore, anzi cercate di passare più tempo possibile con chi vi vuole davvero bene.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI