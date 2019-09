Renzi “cupido” fa nascere l’amore tra Conte, Di Maio e Zingaretti: il nuovo murale di Tv Boy

Il nuovo murale di TvBoy “Le tre Grazie” con Renzi, Di Maio, Conte e Zingaretti

TvBoy ha colpito ancora a Roma. Il nuovo murale ha come protagonisti Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, raffigurati come Aglaia, Eufrosine e Talia: le Tre Grazie di Raffaello Sanzio. In altro a sinistra è rappresentato il cupido Matteo Renzi. Ha lanciato la freccia ed è scoppiato l’amore tra le tre anime del nuovo governo giallo rosso M5s Pd.

L’ultimo murale di TvBoy si torva nel centro di Roma, in piazza Capizucchi, a pochi metri da Botteghe Oscure e dal Teatro Marcello.

“Gli amori estivi possono durare?”, scrive sulla propria pagina Facebook TvBoy pubblicando la foto della sua ultima opera.

“Le tre Grazie”, si legge ancora con il post che prosegue: “Tecnica mista, acrilico e spray su muro. Installazione pubblica”.

Solo 14 mesi fa Tv Boy celebrava l’amore tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini con il celebre bacio.

Il nuovo murale di TvBoy “Le tre grazie”