Monica Setta su Rai 1 perde la striscia quotidiana di economia. Era sovranista?

Prime scosse in Rai. Forse di assestamento. Il terremoto è stato avvertito anche ai piani alti di viale Mazzini dopo la crisi di Governo provocata in pieno agosto con la mozione di sfiducia di Salvini al premier Conte. Nuovo Governo. Nuova pagina, giallo-rossa. Nuovi rimpasti anche nella tv di Stato. Intanto, il cavallo di viale Mazzini scalpita. Da quel cavallo, in senso metaforico, è caduta Monica Setta.

Dalle notizie riportate da Affari italiani.it – sembra che la striscia di economia che la Setta avrebbe dovuto condurre all’interno di Unomattina sia stata sospesa, nonostante ci fosse già un contratto firmato. Forse la Setta è ritenuta una simpatizzante di Matteo Salvini? Primo interrogativo. Misterioso. In una recente intervista a Libero, la Setta diceva: “In questi tempi confusi di crisi politica, l’economia e i mercati chiedono stabilità e dunque ricorso immediato alle urne”.

Ci sarebbe, però, un precedente abbastanza singolare che rafforza la tesi di una sua presunta posizione “sovranista” ai tempi del Governo giallo-verde. A luglio scorso – come testimoniano i suoi post su Facebook – la Setta aveva documentato una cena in Puglia, esattamente a Cozze, insieme a sua madre. Nulla di strano. Alla stessa cena c’era il leader del Carroccio, comparso in foto proprio con la mamma della giornalista.

La madre di Monica Setta con Matteo Salvini durante un evento in Puglia. Fonte: Facebook

Intanto sui Facebook, dopo la bufera di ieri, la Setta ha scritto un lungo post citando anche la sua “amica” Barbara d’Urso

“Amici buongiorno, vi avviso qui perché non riesco ad arginare la marea di messaggi che quotidianamente mi giungono sui social (wattsapp compreso). Mi chiedete di tutto: lavoro, contatti, consigli per vacanze e perfino cambi di prenotazione per voli e treni. Sono lusingata dalla considerazione che avete di me e, come posso, onoro la nostra amicizia venendovi incontro. Ma da oggi inizia per me una fase molto impegnativa.

Dalle 14 saremo in Teulada al mitico studio 1 per le prove del programma e non avrò più tempo per rispondervi, almeno nella prima parte della produzione (insomma fino a Natale). Per questo ho preferito lasciare al mio agente la scelta di sfrondare alcuni contatti che erano in pole position nei miei file di fb o instagram. Mi spiace se sotto la scure sono capitati amici cari (cercheremo di recuperare) ma le “mannaie” sono così. Capitano sostanzialmente a caso anche su instagram, come vedrete, ho scelto di seguire solo mia figlia e pochi altri davvero intimi. Non è una selezione ma solo un modo pratico di non far torto a nessuno.

Me lo ha insegnato la mia amica Barbara d’urso (si, lei la seguo ancora) che tra i seguiti ha soltanto Ophra, vi voglio bene e ricordate che l’amicizia vera non passa attraverso il buco della serratura di fb – anche se capisco che spiare un po’ è sempre divertente per tutti- ma resta, incancellabile, nel nostro cuore. Bacioni a tutti. Siate felici e godete della mia felicità”.

