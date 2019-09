Mondiali basket 2019, il calendario dell’Italia | Seconda fase a gironi | Data e orario delle prossime partite

Continua il sogno dell’Italia ai Mondiali di basket 2019 in corso in questi giorni in Cina: la Nazionale di coach Romeo Sacchetti è riuscita infatti a guadagnare l’accesso alla seconda fase a gironi e adesso si appresta ad affrontare un calendario con due partite decisive per il passaggio ai quarti di finale della competizione.

Come spiegato dall’allenatore, ottenere il pass per la seconda fase del mondiale era “l’obiettivo minimo” dell’Italia, che si era ritrovata in un primo girone tutto sommato agevole, con Filippine, Porto Rico e la temibilissima Serbia. Bastavano due vittorie per la qualificazione alla seconda fase e due sono le partite che Marco Belinelli e compagni sono riusciti a vincere: 108-62 contro le Filippine e 92-61 contro l’Angola. Contro la Serbia, invece, è arrivata una sconfitta per 92-77.

Così, alla seconda fase a gironi dei mondiali di basket (formate da quattro squadre ciascuno, che si portano dietro i punti accumulati nella prima fase e non possono sfidare le nazionali contro cui hanno già giocato nella competizione), l’Italia è stata inserita nel gruppo J. Qui, ha trovato di nuovo la Serbia (contro cui, ripetiamo, non giocherà nuovamente), la Spagna e Porto Rico: ovvero le prime due qualificate del girone C.

Ma vediamo insieme il calendario con la data e l’orario delle prossime partite dell’Italia ai mondiali di basket 2019.

Mondiali basket 2019, il calendario dell’Italia nella seconda fase a gironi

Passata (come previsto) come seconda forza del girone D, alle spalle della Serbia, l’Italia ha strappato comunque l’accesso alla seconda fase (e anche a un torneo preolimpico).

La prima partita dell’Italia nella seconda fase a gironi sarà contro la Spagna. La seconda, invece, contro Porto Rico. Per gli azzurri è obbligatorio vincere entrambe le sfide (la Serbia, inoltre, deve vincere contro la Spagna) per poter accedere finalmente alla fase a eliminazione diretta del mondiale di basket, cui accedono le prime due di ogni girone.

Ecco data e orario delle due partite dell’Italia:

Spagna-Italia : venerdì 6 settembre 2019 alle ore 14,30 (qui la nostra diretta)

: venerdì 6 settembre 2019 alle ore 14,30 (qui la nostra diretta) Porto Rico-Italia: domenica 8 settembre 2019 alle ore 10,30

Mondiali basket 2019, il calendario di tutta la seconda fase a gironi

Ma non c’è solo l’Italia, ovviamente, a giocarsi l’accesso ai quarti di finale del mondiale di basket in Cina.

Vediamo dunque il calendario completo con il programma delle partite della seconda fase a gironi:

Venerdì 6 settembre 2019

ore 10,00: Polonia-Russia

ore 10,30: Serbia-Porto Rico

ore 14,00: Argentina-Venezuela

ore 14,30: Spagna-Italia

Sabato 7 settembre 2019

ore 10,00: Australia-Repubblica Dominicana

ore 10,30: Brasile-Repubblica Ceca

ore 14,00: Francia-Lituania

ore 14,30: USA-Grecia

Domenica 8 settembre 2019

ore 10,00: Venezuela-Russia

ore 10,30: Porto Rico-Italia

ore 14,00: Polonia-Argentina

ore 14,30: Spagna-Serbia

Lunedì 9 settembre 2019

ore 10,00: Repubblica Dominicana-Lituania

ore 10,30: Repubblica Ceca-Grecia

ore 14,00: Francia-Australia

ore 14,30: USA-Brasile

