Miss Italia 2019, la giuria della finale con Gina Lollobrigida ed Elisa Isoardi

MISS ITALIA 2019 GIURIA – Stasera va in onda alle 21.25 su Rai 1 la finale di Miss Italia 2019, la storica kermesse giunta al suo 80esimo compleanno. A condurre la puntata di stasera è Alessandro Greco, affiancato da Tosca D’Aquino. Chi sarà la vincitrice? A decretarlo quest’anno sarà direttamente il pubblico da casa, attraverso il televoto.

Per festeggiare infatti questo importante anniversario, saranno esclusivamente i telespettatori a decidere chi tra le 80 finaliste sarà la più bella d’Italia. Per l’occasione, inoltre, sono rappresentate tutte le regioni del Paese.

La regione con più Miss è il Lazio, ben otto, segue il Veneto con sette ragazze in finale. Sei le finaliste di Lombardia e Sicilia, cinque per Piemonte, Valle d’Aosta, Campania e Puglia. Seguono Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e Marche con quattro, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria, Abruzzo, Basilicata e Sardegna con tre e solo due candidate per Molise e Calabria.

Patrizia Mirigliani tornerà ad essere la patron della kermesse. D’altronde Miss Italia è stata negli anni il trampolino di lancio per molte soubrette e star dello spettacolo, come Silvana Pampanini, Sofia Loren, Lucia Bosè e, più recentemente, Simona Ventura, Martina Colombari, Anna Valle, Anna Falchi, fino a Francesca Chillemi e Miriam Leone.

Ma,come da tradizione di Miss Italia, anche quest’anno ci sarà la giuria.

Miss Italia 2019, la giuria della finale

La grande novità di quest’anno è che a decretare la vincitrice di Miss Italia 2019 sarà direttamente il televoto delle persone che seguono il concorso da casa. Ma non mancherà la classica giuria. Il suo ruolo, in questo inedito format, è quello di ripescare una Miss per formare il trio delle finaliste.

Le fasi di votazione sono infatti quattro, più una finale: si passa dal numero di 80 miss a 40, a 20, a dieci, a due. A questo punto un colpo di scena: la giuria dovrà infatti ripescare una delle eliminate che andranno così a comporre il terzetto finale.

A comporre la giuria di Miss Italia 2019 sono tutti volti noti di Rai 1, vale a dire: Elisa Isoardi, Caterina Balivo, Eleonora Daniele e Lorena Bianchetti. A coordinare questo team una regina del cinema come Gina Lollobrigida.