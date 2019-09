Miss Italia 2019: le finaliste, la giuria, il televoto, i conduttori e gli ospiti della finale stasera su Rai 1

Chi succederà a Carlotta Maggiorana? Lo scopriremo stasera, venerdì 6 settembre 2019, con la finale di Miss Italia 2019, il concorso di bellezza per antonomasia, giunto alla sua 80esima edizione. Per l’occasione il programma torna in prima serata su Rai 1, dopo sei anni su La7, con la conduzione di Alessandro Greco e la collaborazione di Tosca D’Aquino. Chi sarà la nuova reginetta?

A deciderlo sarà questa volta esclusivamente il pubblico da casa grazie al televoto. Alla finale di Miss Italia 2019 sono arrivate in 80, rappresentanti tutte le regioni del Paese. Solo una di loro, però, sarà la vincitrice. Appuntamento dunque stasera, 6 settembre 2019, in diretta e in prima serata su Rai 1 dalle 21.25.

Miss Italia 2019, i nomi delle 80 finaliste

Ottanta miss come 80 sono le candeline che spegne quest’anno lo storico concorso di bellezza. Un’edizione speciale, dunque, per festeggiare questo importante anniversario. Nel corso degli anni, d’altronde, Miss Italia è stato il trampolino di lancio per molte grandi dive del cinema e dello spettacolo, come Silvana Pampanini, Sofia Loren, Lucia Bosè e, più recentemente, Simona Ventura, Martina Colombari, Anna Valle, Anna Falchi, fino a Francesca Chillemi e Miriam Leone.

Per l’occasione la kermesse torna sulla Rai, con una prima serata totalmente dedicata su Rai 1. Gli appassionati inoltre rivedranno la storica patrona di Miss Italia, Patrizia Mirigliani. Tra le aspiranti miss anche un volto semi-noto per il pubblico televisivo: Giada Pezzaioli, conosciuta per la sua storia con Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne.

L’elenco completo delle finaliste

Nelle ultime settimane, inoltre, ha fatto molto discutere la presenza della miss numero 62, Sevmi Tharuka Fernando, nata a Padova ma di origini cingalesi, e che per questo ha subito numerosi insulti razzisti.

Il reportage di TPI: I criteri “razzisti” di Miss Italia per le seconde generazioni

Ecco allora tutte le 80 finaliste di Miss Italia 2019, la loro provenienza e il relativo codice con cui sono in gara:

N. 1 Alessandra Boassi – Miss Valle D’Aosta

N. 2 Chiara Savino – Miss Piemonte

N. 3 Carolina Stramare Miss Lombardia

N. 4 Cecilia Bernardis – Miss Trentino Alto Adige

N. 5 Jennifer Pavesi – Miss Friuli Venezia Giulia

N. 6 Elisa Checchin – Miss Veneto

N. 7 Marialaura Caccia – Miss Liguria

N. 8 Giulia Leonardi – Miss Emilia

N. 9 Virginia Avanzolini – Miss Romagna

N. 10 Chiara Gorgeri – Miss Toscana

N. 11 Leila Rossi – Miss Umbria

N. 12 Giulia Ciarlantini – Miss Marche

N. 13 Francesca Persiani – Miss Abruzzo

N. 14 Flavia Natalini – Miss Lazio

N. 15 Angela Etiope – Miss Campania

N. 16 Christine Fegatilli – Miss Molise

N. 17 Giada Pezzaioli – Miss Puglia

N. 18 Annalisa Alfieri – Miss Calabria

N. 19 Maria Zito – Miss Basilicata

N. 20 Serena Petralia – Miss Sicilia

N. 21 Benedetta Casciano – Miss Sardegna

N. 22 Giorgia Pianta – Miss Jesolo

N. 23 Alice Mocenni – Miss Venezia M9

N. 24 Sofia Silvana Plescia – Miss Milano 2019

N. 25 Susanna Giovanardi – La Prima Miss dell’Anno

Miss Italia 2019 finaliste: e ancora

N. 26 Giulia Nora – Miss Cinema Liguria

N. 27 Simona Viola – Miss Cinema Marche

N. 28 Letizia Santullo – Miss Cinema Abruzzo

N. 29 Ilaria Del Vescovo – Miss Cinema Lazio

N. 30 Ilaria Petruccelli – Miss Cinema Puglia

N. 31 Maria Teresa Corso – Miss Cinema Sicilia Ovest

N. 32 Marianna Montagnino – Miss Eleganza Piemonte e Valle D’Aosta

N. 33 Sofia Raccanello – Miss Eleganza Veneto

N. 34 Sabrina Baldi – Miss Eleganza Emilia Romagna

N. 35 Linda Volpi – Miss Eleganza Umbria

N. 36 Erica Filosa – Miss Eleganza Molise

N. 37 Myriam Melluso – Miss Eleganza Calabria

N. 38 Marika Sette – Miss Eleganza Sicilia Est

N. 39 Martina Pagani – Miss Sorriso Lombardia

N. 40 Izabela Lamallari – Miss Sorriso Trentino Alto Adige

N. 41 Jenny Stradiotto – Miss Sorriso Veneto

N. 42 Francesca Licini – Miss Sorriso Liguria

N. 43 Gaia Foglini – Miss Sorriso Marche

N. 44 Chiara Filippi – Miss Sorriso Lazio

N. 45 Floriana Russo – Miss Sorriso Puglia

N. 46 Gaia Marini – Miss Sorriso Sardegna

N. 47 Cler Bosco – Miss Sport Friuli Venezia Giulia

N. 48 Matilde Cecchi – Miss Sport Toscana

N. 49 Alessia Del Regno – Miss Sport Campania

N. 50 Laura Tortorici – Miss Sport Sicilia Ovest

N. 51 Valentina Mura – Miss Sport Sardegna

N. 52 Iryna Nicoli – Miss Miluna Lombardia

Finale Miss Italia 2019, le altre concorrenti

N. 53 Alessia Orlandi – Miss Miluna Friuli Venezia Giulia

N. 54 Angelica Campanella – Miss Miluna Veneto

N. 55 Maria Gabrielli – Miss Miluna Marche

N. 56 Lucilla Nori – Miss Miluna Lazio

N. 57 Cosmary Fasanelli – Miss Miluna Puglia

N. 58 Ida Bilancia – Miss Miluna Basilicata

N. 59 Angela Sette – Miss Miluna Sicilia Ovest

N. 60 Jessica Genova – Miss Rocchetta Bellezza Piemonte e Valle d’Aosta

N. 61 Mariagrazia Donadoni – Miss Rocchetta Bellezza Lombardia

N. 62 Sevmi Fernando – Miss Rocchetta Bellezza Veneto

N. 63 Giorgia Vitali – Miss Rocchetta Bellezza Umbria

N. 64 Francesca Tramice – Miss Rocchetta Bellezza Lazio

N. 65 Caterina Di Fuccia – Miss Rocchetta Bellezza Campania

N. 66 Maria Campaniello – Miss Rocchetta Bellezza Puglia

N. 67 Antonietta Mollica – Miss Rocchetta Bellezza Basilicata

N. 68 Giulia Vitaliti – Miss Rocchetta Bellezza Sicilia Est

N. 69 Erica Ceste – Miss Be_Much Piemonte e Valle d’Aosta

N. 70 Alessia Pasqualon – Miss Be_Much Lombardia

N. 71 Eleonora Mezzanotte – Miss Be_Much Trentino Alto Adige

N. 72 Giulia D’Orlando – Miss Be_Much Friuli Venezia Giulia

N. 73 Alessia Lamberti – Miss Be_Much Liguria

N. 74 Caterina Martelli – Miss Be_Much Emilia Romagna

N. 75 Emily Bolognesi – Miss Be_Much Toscana

N. 76 Teresa Anna Fusco – Miss Be_Much Campania

N. 77 Valentina Pesaresi – Miss Cinema Roma

N. 78 Federica Fonisto – Miss Napoli Linkem

N. 79 Greta Bianchi – Miss Riviera Abruzzo Linkem

N. 80 Lucrezia Terenzi – Miss Etruria

Alle 80 finaliste si aggiungono le due riserve: Domiziana Cappa (Miss Sport Calabria) e Alessandra Simeone (Miss Sorriso Campania).

Miss Italia 2019, Alessandro Greco alla conduzione

A condurre il ritorno di Miss Italia sugli schermi di Rai 1 è Alessandro Greco, che torna in tv dopo l’esperienza del quiz pomeridiano Zero e lode. “Questo concorso ci aiuterà a ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, che le donne italiane sono le più belle e le più brave del mondo, e che sono capaci di rivestire ad altissimo livello i ruoli più disparati”, ha detto il conduttore.

“Dobbiamo ritrovare – ha aggiunto – il senso sano e piacevole delle cose belle che l’Italia rappresenta. Anche questo è servizio pubblico e io ce la metterò tutta per realizzare una serata divertente e piena di sorrisi. Condurrò con entusiasmo e leggerezza, caratteristiche che ho nella vita e che porterò sul palco”.

La giuria di Miss Italia 2019

Insieme ad Alessandro Greco una donna tutta energia e passionalità come Tosca D’Aquino. Miss Italia va in onda in diretta stasera 6 settembre 2019 dalle 21.15 su Rai 1 dal Palasport di Jesolo.

Alessandro Greco conduce Miss Italia 2019

Miss Italia 2019, la giuria

Quest’anno a decretare la vincitrice del concorso si bellezza sarà il pubblico da casa tramite il televoto. Eppure non mancherà una giuria d’onore. Il format di quest’anno, totalmente rivoluzionato, prevede infatti un colpo di scena. Quando dalle 80 concorrenti iniziali ne rimarranno solo due, ci sarà un ripescaggio, e così il terzetto finale si contenderà la vittoria.

A decidere, fra le 78 finaliste eliminate di Miss Italia 2019, quella che sarà ripescata, una giuria composta da personaggi molto conosciuti dal pubblico di Rai 1 come Elisa Isoardi, Caterina Balivo, Eleonora Daniele e Lorena Bianchetti.

A coordinare questo team una regina del cinema come Gina Lollobrigida. Il loro compito darà appunto quello di scegliere la reginetta che potrà affiancare le due finaliste scelte dal televoto.

Finale Miss Italia 2019, il televoto

Per la prima volta negli 80 anni del concorso la più bella d’Italia verrà eletta con il televoto. Le fasi di votazione sono quattro, più una finale: si passa dal numero di 80 miss a 40, a 20, a dieci, a due. A questo punto un colpo di scena: la giuria dovrà infatti ripescare una delle eliminate che andranno così a comporre il terzetto finale.

Tra le novità di Miss Italia 2019 anche una fascia speciale, quella di Miss delle Miss, una sorta di premio della critica, che verrà assegnato da una giuria di dieci ex miss, tra cui Roberta Capua, Federica Moro, Martina Colombari, Eleonora Pedron, Manila Nazzaro, Edelfa Chiara Masciotta.

Tra le novità di quest’anno anche la fascia di Miss Social. Non mancheranno ovviamente tre titoli storici del concorso come Miss Sorriso, Miss Cinema, Miss Eleganza. Sul televoto Alessandro Greco ha detto: “Sono d’accordo, anche perché io sono un conduttore nazional popolare: il voto dei telespettatori darà loro la giusta sensazione di aver eletto la ragazza della porta accanto. Miss Italia sarà davvero la preferita degli Italiani. Ma il concorso è anche una gara: ed è bello che ci sarà una giuria tecnica che potrà ripescare una ragazza anche tra le eliminate e reinserirla”.

Miss Italia, gli ospiti della finale

La finale di Miss Italia 2019 è anche un grande show in tv, con la diretta che dopo sei anni a La7 torna su Rai 1. In particolare ci saranno diversi ospiti musicali, tra cui Fausto Leali, Peppino Di Capri e il duo Benji e Fede, protagonisti di quest’estate con il loro tormentone Dove e quando.

Al Palasport di Jesolo, nel corso della serata, ci saranno inoltre donne impegnate in diversi settori racconteranno sul palco le loro storie. Infine la conduttrice Milly Carlucci si sottoporrà alle domande delle ragazze.

Miss Italia 2019, dove vedere in diretta tv e in streaming

Come fare per seguire Miss Italia 2019 in tv? Facile, il concorso di bellezza torna infatti in diretta su Rai 1, stasera 6 settembre dalle 21.25. Rai 1 è visibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Chi invece è abbonato alla pay-tv di Sky, può trovarlo al tasto 101.

Chi non è a casa può seguire la kermesse in diretta streaming o rivederla on demand grazie alla piattaforma gratuita RaiPlay.

Dove vedere Miss Italia 2019 in streaming