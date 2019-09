Le verità nascoste: trama, cast e streaming del film in onda oggi su Rai 3

Questa sera, venerdì 6 settembre 2019, su Rai 3 va in onda Le verità nascoste, film thriller di stampo hitchcockiano uscito nel 2000 e diretto da Robert Zemeckis. La pellicola vede come protagonisti Michelle Pfeiffer e Harrison Ford.

Le verità nascoste film | Trama

Siamo nel New England, Stati Uniti e il matrimonio del dottor Norman Spencer con la bellissima moglie Claire fila alla perfezione, nonostante una relazione extra coniugale consumata l’anno precedente all’insaputa della moglie. La coppia, che vive in una bella ma isolata casa sul lago, inizierà ad avere dei problemi dopo che Claire comincia a sentire strane voci e a vedere l’immagine spettrale di una giovane donna. Norman all’inizio pensa che si tratti di paranoie, ma poi si renderà conto che la cosa non può essere sottovalutata.

Cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Michelle Pfeiffer – Claire Spencer

– Claire Spencer Harrison Ford – Norman Spencer

– Norman Spencer Diana Scarwid – Jody

– Jody Miranda Otto – Mary Feur

– Mary Feur James Remar – Warren Feur

– Warren Feur Joe Morton – dottor Drayton

– dottor Drayton Wendy Crewson – Elena

– Elena Amber Valletta – Madison Elizabeth Frank

– Madison Elizabeth Frank Micole Mercurio – sig.ra Frank

Le verità nascoste film | Trailer

Ecco il trailer del film:

Le verità nascoste film | Streaming

Come vedere il film Le verità nascoste in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 6 settembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.