It 2, TPI intervista il regista e il cast: “Anche noi siamo stati vittime di bullismo come i personaggi del film”

It 2 è uno dei film più attesi dell’autunno 2019. Uscita nelle sale italiane il 5 settembre, la pellicola è il sequel di It, il primo capitolo uscito nel 2017, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo horror di Stephen King.

Come It 1, il film è diretto dal regista argentino Andred “Andy” Muscetti. Il cast comprende nomi noti come James McAvoy, scozzese che ha conquistato Hollywood, e Jessica Chastan, due volte candidata agli Oscar. La trama di It 2 è incentrata sullo scontro finale tra i membri del “club dei Perdenti” ed It, a 27 anni dai fatti narrati nel primo film.

TPI ha intervistato il regista e i protagonisti della pellicola, che hanno rivelato di essere stati loro stessi vittime di bullismo, come i personaggi che interpretano.

“Sì, mi sono sentito un perdente anche io, per gran parte della mia vita mi sono identificato spesso con alcuni aspetti dei perdenti”, racconta il regista Andy Muscetti. “Ma fa parte del pacchetto. Da bambino sono stato bullizzato, ero molto insicuro. Ero molto alto e magro e si prendevano gioco di me, a scuola mi chiamavano ‘carota’. Ma devi prendere queste offese come carburante e andare avanti”.

“Fino a quando da ragazzo non ho trovato il mio gruppo di amici, mi sono decisamente sentito come un perdente, anche se è un termine che ha molte sfaccettature”, ricorda James McAvoy.

Jessica Chastan guarda invece l’altra faccia della medaglia: “Per me è stato bello essere una perdente in questo film, perché i perdenti non hanno niente da perdere”, dice.

