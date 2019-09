L’influencer che non taglia le unghie da cinque anni: “Non ho alcuna intenzione di farlo”

L’influencer che non taglia le unghie da cinque anni

L’ultima volta che l’influencer Simone Christina ha tagliato le sue unghie delle mani è stato cinque anni fa. Aveva meno di 13 anni, era il 2014. Oggi le sue unghie misurano oltre i 15 centimetri e l’hanno fatta diventare una celebrità sul web.

Simone Christina Taylor è famosa per le sue unghie. Su Instagram l’adolescente tedesca di Norimberga posta foto e video in cui mostra la sua personalissima “nail art”. E riesce a riscuotere un enorme successo.

Intervistata dal tabloid Daily Mail, la ragazza ha raccontato: “I miei genitori e i professori mi chiedono in continuazione di tagliarmi le unghie, ma non ho alcuna intenzione di rinunciarvi. Sono parte di me, mi definiscono come persona e ho la possibilità di decorarle in tanti modi. Perché dovrei tagliarle?”.

La lunghezza delle sue unghie ha permesso alla giovane influencer di ottenere anche un riconoscimento nel 2016. “Mi scrivono molte ragazze, mi dicono che sono un esempio per loro. Qualche anno fa ero sul punto di tagliarle, ma i tanti complimenti ricevuti sul web mi hanno spinto a cambiare idea”.

I gesti quotidiani con le unghie di quella lunghezza sono per Simone molto più complicati. “Non posso fare alcuni sport, come ad esempio quelli con la palla, ma per me non è un problema” – ha riconosciuto la ragazza – “Non è un problema neanche prendermi cura delle mie unghie: devo pulirle con attenzione e precisione ogni giorno, ma è un hobby piacevole, non una costrizione. Non riesco a scrivere troppo a lungo con la penna, ma non mi pesa. Inoltre, ho imparato anche a utilizzare lo smartphone con le nocche”.

