Gran Torino: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Rete 4

Questa sera, venerdì 6 settembre 2019, va in onda in prima serata su Rete 4 dalle 21.25 Gran Torino, film del 2008 diretto e interpretato da Clint Eastwood.

Gran Torino film | Trama

Il film racconta la storia di Walt Kowalski, un reduce della guerra di Corea con un carattere burbero, tanti pregiudizi razziali e una grande passione per la sua Ford Torino modello 1972, la quale è custodita in garage. Nel suo quartiere, dove Walt passa le sue giornate di meccanico in pensione, le persone che un tempo erano i suoi vicini di casa sono ormai quasi tutte morte oppure si sono trasferite altrove e sono state sostituite da immigrati provenienti dal sudest asiatico, che lui disprezza. E’ pieno di risentimento per come il mondo è cambiato e per l’arroganza delle nuove generazioni: le bande senza meta di adolescenti Hmong, latinoamericani e afro-americani che pensano che tutto il quartiere sia loro. Una notte, poi, qualcuno cerca di rubargli la sua Gran Torino del 72: si tratta del timido Thao, un ragazzo asiatico costretto al gesto da alcuni teppisti. Walt cercherà di salvarlo da un destino di criminalità e degrado.

Gran Torino film | Cast

Qui di seguito il cast al completo del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Clint Eastwood – Walter “Walt” Kowalski

– Walter “Walt” Kowalski Bee Vang – Thao

– Thao Ahney Her – Sue Lor

– Sue Lor Cory Hardrict – Duke

– Duke Christopher Carley – padre Janovich

– padre Janovich John Carroll Lynch – Martin, il barbiere

– Martin, il barbiere Geraldine Hughes – Karen Kowalski

– Karen Kowalski Dreama Walker – Ashley Kowalski

– Ashley Kowalski Brian Haley – Mitch Kowalski

– Mitch Kowalski Brian Howe – Steve Kowalski

– Steve Kowalski Nana Gbewonyo – Monk

– Monk Scott Eastwood – Trey

– Trey Sarah Neubauer – Paralegal

– Paralegal Sonny Vue – Smokie

– Smokie Doua Moua – Spider

– Spider William Hill – Tim Kennedy

– Tim Kennedy Doua Moua – Spider

– Spider Choua Kue – Youa

Gran Torino film | Trailer

Ecco il trailer del film:

Gran Torino film | Streaming

Dove vedere in tv il film Gran Torino? La pellicola viene trasmessa, a partire dalle 21,30, stasera – venerdì 6 settembre 2019 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma Potere assoluto è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, la celebre piattaforma streaming del Biscione, presente sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per iOS e Android. Mediaset Play è completamente gratis: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming