Ecco le ultime notizie sul neonato governo Pd-M5S. Dopo il giorno del giuramento, l’attività dell’esecutivo giallorosso, presieduto da Giuseppe Conte, entra nel vivo. Prime dichiarazioni per il premier e per i nuovi ministri. Il prossimo appuntamento ufficiale è lunedì 9 settembre, quando si voterà la fiducia al governo alla Camera, mentre il giorno seguente toccherà al Senato. Intanto il leader della Lega Matteo Salvini, in qualità di leader dell’opposizione, continua con i suoi attacchi.

ore 7,00 – Di Maio: la prima uscita da ministro degli Esteri è una bordata a Salvini – “L’Africa non può essere vista solo come motivo di preoccupazione, bensì come opportunità”: lo scrive il neo ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel messaggio di saluto agli ambasciatori. L’opinione del capo politico del Movimento 5 Stelle, però, sa tanto di sfida all’ex alleato Matteo Salvini e alla sua battaglia sulle politiche migratorie.

Toni più concilianti rispetto all’ex ministro dell’Interno anche sulla questione immigrazione, per l’appunto, con Di Maio che dichiara di voler “lavorare per una maggiore responsabilizzazione dell’Europa e un superamento del regolamento di Dublino.

“La politica estera – continua Di Maio nel suo messaggio – che sarà una componente essenziale dell’azione di questo governo, avrà come obiettivo prioritario l’interesse nazionale in Europa e nel mondo, nel rispetto reciproco nei confronti dei nostri partner e con l’autorevolezza che spetta ad un grande Paese come l’Italia e alla sua riconosciuta e apprezzata tradizione di equilibrio e apertura al dialogo con gli altri senza ovviamente rinunciare ai comuni valori europei e atlantici che caratterizzano la storia del nostro Paese”.

Governo Conte bis: la giornata di ieri

La giornata di ieri è stata segnata dal giuramento del Governo Conte bis: il premier e i ministri hanno sfilato al Quirinale davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dando così inizio formalmente alla nuova fase. Subito dopo si è tenuto il primo Consiglio dei ministri, nei quali è già stato adottato il primo atto: l’esecutivo giallorosso ha impugnato una legge sull’immigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia. Il provvedimento, opera della giunta leghista di Massimiliano Fedriga, è giudicato dal nuovo governo “discriminatorio”. Intanto, Salvini annuncia battaglia: “Sarà un autunno caldo”, dice. E Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, in una intervista a TPI rimprovera al leader del Carroccio di non aver rotto con i Cinque Stelle subito dopo le elezioni europee.

