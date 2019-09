Gossip news: le ultime notizie di oggi 6 settembre 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, venerdì 6 settembre 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Barbara D’Urso, brutto incidente: “Vi ho nascosto una cosa. Preferivo non raccontarlo”

Barbara D’Urso circa una settimana fa ha avuto un incidente. Sui social ha spiegato cosa le è successo.

“Eccomi qua, preferivo non raccontarlo, ma a questo punto meglio che sappiate da me la verità!!! “. Inizia così il post Instagram che Barbara D’Urso ha pubblicato per spiegare con un video cosa le è successo e perché indossa un collare cervicale.

“Vi ho nascosto una cosa già da un po’ di giorni – spiega nel video Barbara D’Urso – volevo evitare si sapesse. Una settimana fa ho avuto un incidente, sono scivolata, sono caduta in maniera pericolosa. Una grande lastra di cristallo mi è entrata qui (indica con la mano la testa e il collo), per molto tempo ho avuto insensibilità alla mano e a un braccio, questa cosa mi ha insegnato che tutto può accadere in un minuto e mi conferma che la vita va vissuta con gioia”.

“Io sto benissimo, per girare i promo mi tolgo i collarino, le foto le ho fatte di spalle lunedì torno in diretta”.

“Mi dicono che alcuni odiatori hano sbirciato nelle mie storie e hanno visto dei medicinali dicendo che sono per l’osteoporosi o l’artrosi, da una settimana prendo miorilassanti e antidolorifici, mi dispiace per voi ma l’artrosi e l’osteoporosi non ce l’ho . Vi auguro tanta gioia”.

Polemiche su Jennifer Aniston: pelle troppo scura sulla cover di InStyle

Polemica sulla cover della rivista di moda InStyle: sulla copertina Jennifer Aniston appare troppo scura, quasi nera.

La star della serie Friends e ex moglie di Brad Pitt risulta quasi irriconoscibile sul numero del magazine in uscita a ottobre.

Con cinque diverse pose e look le foto la mostrano l’attrice di 50 anni con la pelle decisamente troppo scura oltre che ritoccata.

E così la copertina non ha suscitato consensi, ma solo polemiche: il colore di Jennifer Aniston non è naturale, e l’attrice sembra praticamente nera.

Valeria Golino attacca Chiara Ferragni: “Sdoganata la volgarità”

Tra chi critica Chiara Ferragni si aggiunge anche Valeria Golino. L’attrice ha infatti a sorpresa “attaccato” la presenza della fashion blogger alla Mostra del Cinema di Venezia.

“È un mondo a me sconosciuto, quello della influencer. Tanto di cappello a chi fa soldi sulla vacuità, ma non avendo né Instagram né Facebook, non so nemmeno come funziona ‘sto lavoro, non so cosa sia. È stato sdoganato un comportamento che fino a pochi anni fa ritenevano tutti volgare. E ora ci sembra del tutto normale”, ha dichiarato Valeria Golino al Corriere della Sera commentando la presenza di Chiara Ferragni al Festival di Venezia.

La principessa Charlotte “ribelle” anche al primo giorno di scuola: le smorfie e la stretta di mano con la preside | Gossip news

Oltremanica è già suonata la campanella. E pure la principessina Charlotte, la figlia di Kate Middleton e William, ha dovuto affrontare il suo primo giorno di scuola. Questa mattina, giovedì 5 settembre, accompagnata dai genitori e dal fratellino George, è arrivata alla Thomas’s Battersea, prestigioso istituto nel sud-ovest di Londra.

Aggrappandosi per mano alla sua mamma, ha salutato la preside con una timida stratta di mano, toccandosi ripetutamente i capelli raccolti in una coda. Il principino George, invece, tenuto per mano dal papà, ha fatto una smorfia “birichina” prima di stringere fieramente la mano della preside.

