Giulia De Lellis, Chiara Ferragni e Fedez: la seconda puntata

Ed eccoci alla seconda puntata della “sit com” social tra Chiara Ferragni, Fedez e Giulia De Lellis. Dopo l’epic fail della fashion blogger che aveva postato sul blog The Blonde Salad un costume sponsorizzato dalla rivale Giulia De Lellis (per poi cancellarlo subito dopo), si torna a parlare del magico trio molto seguito sul web.

Chiara Ferragni e la gaffe su Giulia De Lellis: ecco cosa è successo davvero

La notizia questa volta riguarda più Fedez, la nota pr Francesca Casarino, ufficio stampa di importanti personaggi tra cui appunto il rapper milanese, ha condiviso infatti una storia su Instagram contro Giulia De Lellis. A diffondere il gossip è il sito Dagospia.

Giulia De Lellis sul tradimento di Damante: “Così ho scoperto di avere le corna”

Francesca Casarino, pr di Fedez, si è scagliata senza mezze misure contro Giulia De Lellis: “Firma un libro (non me la sento di dire che lo scrive) per raccontare la sofferenza provata a causa di un tradimento e di un ex fidanzato che le chiedeva di dimagrire e rifarsi le tette. Lei però consiglia di usare il nuovo filtro di IG per nascondere nasi importanti. Se avessi anche solo un neurone grande come metà del mio naso ti scoppierebbero le labbra a pronunciare queste cagate. @giuliadelellis03 prepara script migliori perle tue storie”.

Si attende la replica della fidanzata del motociclista Andrea Iannone.

Chiara Ferragni rompe il silenzio e risponde a Giulia De Lellis