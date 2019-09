Facebook lancerà la propria funzione “dating” sulla piattaforma. Quello che viene già definito il “Tinder di Menlo Park” è già disponibile in 19 paesi, tra cui Stati Uniti, Argentina, Canada, FIlippine, Vietnam e Brasile. Arriverà invece in Europa entro la fine del 2020. La funzione si presenta come un tab, ma per gli utenti sarà possibile aprire un secondo profilo dating parallelo a quello personale, e l’applicazione suggerirà contatti che partecipano alla medesima sezione “incontri” del social.

L‘opzione dating funziona più o meno come un’agenzia matrimoniale online: l’utente esprime il proprio interesse verso un’altra persona cliccando sul pulsante “mi piace”, oppure scrivendo un commento.

Per chi naviga sul social, però, non sarà necessario manifestarsi per dare via al flirt: all’interno della piattaforma è infatti possibile creare una lista delle “cotte segrete” dove inserire dei contatti speciali. Per gli appartenenti alla lista, il like dello spasimante sarà infatti visibile solo nel caso in cui anche lui o lei corrispondano a loro volta un apprezzamento inserendoli nella propria lista. In sostanza, solo se entrambi gli utenti si saranno inseriti reciprocamente tra le rispettive “cotte segrete”, potranno scoprirlo.

Il funzionamento del tab “Dating” è stato paragonato all’app di incontri Hinge. A differenza di Tinder, non sarà possibile visualizzare le immagini di possibili contatti semplicemente scorrendo tra una selezione di utenti nelle vicinanze. La sezione dating di Facebook è studiata in modo da creare collegamenti tra utenti iscritti allo stesso gruppo, o che hanno partecipato a un evento comune.

Dal colosso del web fanno sapere che l’opzione dating sarà disponibile solo per gli utenti con un’età superiore ai 18 anni e, per confermare la sicurezza e la privacy dei membri, sono state attivate delle cautele. Mark Zuckerberg ha confermato che tutti gli utenti hanno la possibilità di bloccare chiunque, impedendo a profili sospetti di inviare foto o altro materiale, compresi video e soldi.