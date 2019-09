Enzo Miccio difende Teresa Bellanova dagli insulti sul suo vestito

“Un abito in organza e chiffon con piccole balze, in un bel blu, perfetto per la sua silhouette. Abbinato magistralmente a delle slingback nere. Accessori in tinta con il piccolo torchon che incornicia lo scollo dell’abito. Per me #TeresaBellanova è #EnzoMiccioApproved“, così Enzo Miccio, celebre wedding planner e conduttore televisivo di Real Time commenta l’abito indossato ieri da Teresa Bellanova, la nuova ministra dell’Agricoltura del governo di Conte che nelle ultime ore è stato oggetto di pesanti critiche.

Ieri infatti il giornalista de La Verità Daniele Capezzone ha detto che la nuova ministra, durante la cerimonia di giuramento, aveva un vestito che faceva pensare ad Halloween. Subito gli haters socila si sono scatenati sul vestito blu elettrico indossato da Bellanova.

Sulla donna è scoppiato un caso, e gli utenti social hanno iniziato a prendere di mira anche il suo titolo di studio.

Ma in tanti si sono schierati in difesa della nuova ministra dell’Agricoltura del governo guidato da PD e M5S, tra cui Matteo Renzi.

La doppia morale del PD: difende Teresa Bellanova, ma per anni ha irriso “Di Maio il bibitaro”

Adesso anche l’esperto di moda e stilista più conosciuto della tv, Enzo Miccio, ha deciso di scagliare una lancia in favore di Bellanova.

Secondo Miccio infatti la scelta della donna per la cerimonia di giuramento, che si è svolta la mattina del 4 settembre nella sala delle Feste del Quirinale.

