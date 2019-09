Bambino immigrato colpito con un calcio a Cosenza

Un bambino immigrato, di origine nordafricane, viene colpito con un calcio all’addome da un uomo perché si era avvicinato al figlio in passeggino: è l’incredibile episodio di violenza avvenuto tre giorni fa, martedì 3 settembre, nel centro di Cosenza, ma reso noto solo oggi.

L’accaduto è stato ricostruito da una passante che ha assistito alla scena. Il piccolo è stato immediatamente soccorso dai passanti che hanno chiamato il 118 e allertato la polizia. Il bambino è stato portato nel pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza per gli accertamenti, ma fortunatamente non ha riportato gravi danni.

Il fatto è accaduto in via Macallè, una traversa del centralissimo corso Mazzini, intorno alle ore 19.

Sul caso ora indagano gli agenti della Questura cosentina, che allo scopo di ricostruire l’accaduto e identificare l’autore della violenza hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Cosa è accaduto

A quanto emerso, il bambino immigrato si trovava con i fratellini di 8 e 10 anni. I piccoli erano insieme alla madre in uno studio medico. La donna, vedendo che l’attesa della visita si prolungava, ha dato ai figli i soldi per comprare il gelato e li ha fatti uscire. Per strada, il bambino più piccolo si è avvicinato all’altro bambino, ma il padre, secondo quanto raccontato dalla testimone, lo ha colpito con un calcio all’addome.

Il sindaco: “Episodio raccapricciante”

Non si è fatto attendere un commento del sindaco di Cosenza. “Leggo – ha dichiarato il primo cittadino Mario Occhiuto – di un raccapricciante episodio di violenza accaduto nei giorni scorsi per strada a Cosenza a scapito di un bimbo di tre anni e la cosa non può che suscitarmi indignazione e sconcerto. Resto sconvolto per le modalità del fatto e perché la circostanza si sia verificata in una via del centro della nostra città”.

> Le notizie di cronaca di TPI

“Qualsiasi sia il motivo, se di natura razzista o di cieca follia – ha continuato il sindaco – certamente si tratta di un gesto gravissimo che non può trovare alcuna giustificazione, né deve passare sottaciuto. Non possiamo assolutamente tollerare l’odio inconsulto e cruento, specie quando la vittima è un bimbo piccolissimo e specie se tale violenza si verifica a Cosenza, storicamente città di inclusione e accoglienza. Fermo restando che le indagini stabiliranno le effettive responsabilità, esprimo alla famiglia della piccola vittima tutta la mia vicinanza e quella dell’Amministrazione comunale”.