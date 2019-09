Coppia trovata morta accanto al figlio addormentato di due anni

Una coppia è stata trovata morta in casa con il figlio addormentato nelle vicinanze a Burton, nel Derbyshire, mercoledì notte.

A trovare i corpi dei due, Kiril Nemcev e Lana Nemceva, di 32 e 23 anni, è stato il compagno di stanza, che ha trovato i conquilini morti nel letto matrimoniale con accanto il figlio di due anni che dormiva.

L’uomo, un magazziniere di 47 anni, ha riferito a un tabloid britannico che Kiril si era lamentato di essere stanco del suo lavoro come chef di Pizza Express.

“Penso fosse depresso, mi ha detto che la moglie non lo capiva. Erano stati felici, ma ultimamente tra i due c’era molta tensione”.

Il tetimone ha poi aggiunto: “Lana era arrabbiata perché diceva che Kiril pensava sempre di aver ragione, e che lei invece avesse sempre torto. Ma non so cosa abbia potuto scatenare un simile avvenimento”.

Eppure pochi giorni prima di essere trovati morti i due avevano festeggiato il compleanno di due anni del figlio.

Kiril ha incontrato Lana in Lituania sei anni fa, poco dopo essersi trasferito nel Regno Unito.

Secondo una prima ricostruzione, Kiril non era andato al lavoro a Pizza Express la sera prima di essere ritrovato senza vita, e secondo la polizia potrebbe essersi trattato di un omicidio suicidio.

Gli agenti hanno lanciato un appello a chiunque abbia informazioni aggiuntive per aiutarli a ricostruire la vicenda e scoprire come i due abbiano perso la vita lasciando il piccolo in vita.

Morti per overdose in un motel, figlia di 6 mesi sola per 3 giorni accanto ai cadaveri