Bitter Sweet, le anticipazioni della puntata del 9 settembre 2019: cosa succede lunedì

Quali sono le anticipazioni della serie tv Bitter Sweet – Ingredienti d’amore? La soap opera turca entra nella sua ultima settimana di programmazione. Dal 9 al 13 settembre 2019, infatti, su Canale 5 verranno trasmessi gli ultimi episodi che porteranno al finale di stagione.

La serie tv estiva di Mediaset ha letteralmente stregato il pubblico italiano. Per questo motivo, sempre più spettatori sono alla ricerca delle informazioni su cosa succede nelle prossime puntate della fiction.

A interpretare la protagonista Nazli è Özge Gürel, attrice conosciuta per aver interpretato Öykü Acar nella fiction Cherry Season (andata in onda su Canale 5), mentre la controparte maschile è stata assegnata a Can Yaman, un vero sex symbol del piccolo schermo.

Can Yaman, chi è il Ferit Aslan di Bitter Sweet

Ma cosa accadrà nella puntata di lunedì 9 settembre 2019? Quali sono le anticipazioni della nuova puntata di Bitter Sweet? La fiction va in onda come al solito alle 14,45 su Canale 5. Ma per l’ultima settimana di programmazione ci saranno episodi doppi: dalle 14,45 fino alle 16,40!

Bitter Sweet anticipazioni | La puntata del 9 settembre

Nella prossima puntata di Bitter Sweet, in onda lunedì 9 settembre, vedremo Ferit e Nazli più complici che mai. Dopo tutto quello che hanno dovuto passare e i ripetuti attacchi di Hakan e Pelin, i due coniugi sembrano godersi finalmente l’amore ritrovato. E Ferit vuole fare una nuova proposta di matrimonio, stavolta vero e non combinato, alla cuoca.

Tuttavia, la signora Pelin – la madre di Ferit che, messa in allarme da Pelin e Deniz, si è trasferita a casa del figlio per controllare la nuora – fa capire chiaramente a Nazli di non stimarla e di non gradire la sua presenza.

Bitter Sweet, le anticipazioni settimanali dal 9 al 13 settembre

Inoltre, le anticipazioni di Bitter Sweet di lunedì dicono che Hakan continuerà inoltre nei suoi tentativi di destabilizzare il rapporto tra Nazli e Ferit, per ottenere la custodia del piccolo Bulut e anche delle quote dell’azienda dell’imprenditore. Così, deciderà di passare dalle parole ai fatti e ricatterà Nazli: se non divorzia da Ferit, la sorella della cuoca Asuman verrà mandata in galera. L’uomo, infatti, è in possesso di un video in cui Asuman spara a Muzzaffer. E minaccia di portarlo alla polizia.

Asuman, dal canto suo, dopo essere caduta nella trappola di Hakan permettendo allo spregevole uomo di ricattare Nazli, si sentirà profondamente in colpa per tutto ciò che è successo. Al punto da tentare il suicidio. Così, salirà in cima a un palazzo, pronta a buttarsi giù: per fortuna arriverà Deniz, allarmato da una telefonata proprio da parte della giovane, a salvarla.

Dopo tutto ciò che è accaduto, Nazli sembra convincersi a cedere al ricatto di Hakan. E si prepara a lasciare Ferit…

Cosa è successo nella puntata di Bitter Sweet di venerdì 6 settembre

Bitter Sweet anticipazioni | La trama della fiction

Nazli, protagonista di Bitter Sweet, è una giovane cuoca che studia all’università, frequenta corsi di giapponese per poter aprire un giorno un suo ristorante. Nazli vive in un appartamento con sua sorella Asuman e l’amica Fatos, ma le sue condizioni economiche precarie la spingono a cercare lavoro e lo trova nella casa di Ferit, un ricco uomo d’affari che l’assume come chef personale.

A far breccia nel cuore della giovane cuoca è il piccolo Bulut, nipote di Ferit, con il quale instaura un legame speciale. A ostacolare la buon riuscita del rapporto tra datore di lavoro e dipendente saranno Hakan e Demet, due coniugi spregevoli responsabili della morte dei genitori del piccolo Bulut. I due puntano al suo patrimonio e sono intenzionati ad ottenerne la custodia per poter ottenere una modesta percentuale delle azioni della Pusula Holding (azienda di cui Ferit è socio).