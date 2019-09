Berlino, auto su folla: 4 morti

Un terribile incidente è quello avvenuto oggi, venerdì 6 settembre, in Germania, a Berlino: un auto è finita ad alta velocità sulla folla uccidendo quattro persone, tra i morti anche un bambino, un neonato. Altre persone sono rimaste ferite in maniera grave.

L’auto, una Porsche, ha investito a folle velocità diverse persone sulla Invalidenstrasse, poco distante dal centro della capitale tedesca. Sono morte almeno 4 persone, tra cui un neonato, e diverse altre persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto alle ore 19 circa. A bordo dell’auto, come riportato dalla Bild, c’erano tre persone. La polizia ha prontamente avviato le indagini e l’accaduto è stato trattato come grave incidente stradale e non come atto di terrorismo.

A riferire dell’incidente sono stati anche i vigili del fuoco di Berlino, via Twitter. La vettura in corsa è piombata su un marciapiede. I vigili hanno riferito di grave “incidente stradale”. Secondo le prime informazioni sarebbero tre le persone rimaste ferite e tra loro ci sarebbe anche il conducente della Porsche. Non sono ancora chiare le circostanze dei fatti, mentre la zona è stata chiusa al traffico per i rilievi. Nel veicolo che ha travolto i passanti, sempre secondo le prime informazioni, c’erano tre persone: oltre all’autista, anche un bambino di sei anni e una donna.

Cosa è successo

Il conducente della Porsche finita sulla folla a Berlino è una delle persone ferite. Il guidatore, secondo la prima ricostruzione, procedeva ad alta velocità, prima di perdere il controllo e finire sul marciapiede lungo la Invalidenstrasse, a pochi passi dal centro della città, in quella che sembra una tragedia accidentale.

La strada è stata prontamente chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti 40 uomini, tra agenti di polizia e pompieri.

Come precisa il Berliner Zeitung online, l’incidente si è verificato nel distretto di Mitte, il quartiere più centrale della capitale tedesca, precisamente all’angolo tra Invalidenstrasse e Ackerstrasse. “Riteniamo si tratti di un incidente stradale”, ha detto un portavoce della polizia al Berliner Zeitung. Invalidenstrasse è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Ackerstrasse e Brunnenstrasse.

I soccorsi sono stati allertati con una telefonata giunta alle ore 19,09. “Quando siamo arrivati, ci siamo trovati davanti un’immagine spaventosa”, sono state le parole del portavoce dei vigili del fuoco.