Ascolti TV ieri sera, giovedì 5 settembre 2019 | Dati Auditel e Share | Don Matteo, Maurizio Costanzo Show Speciale Allegria

Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv: come ogni mattina, anche oggi tanti appassionati si chiedono qual è stato il programma più visto in televisione di ieri sera, giovedì 5 settembre 2019 secondo i dati Auditel.

La serata di ieri non prevedeva grosse novità né tanto meno prime visioni televisive: su Rai 1 andavano in onda, in replica, gli ultimi episodi di Don Matteo 11; su Canale 5, invece, uno speciale del Maurizio Costanzo Show in ricordo di Mike Bongiorno, a pochi giorni dal decimo anniversario della sua morte.

Sugli altri canali c’erano soprattutto film, anche piuttosto datati: su Rai 2 Captain America – il primo vendicatore; su Rai 3 Beata ignoranza; su Italia 1 Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 2; su Rete 4 The Water Diviner.

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti di giovedì 5 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti TV 5 settembre 2019 | Giovedì | Chi ha vinto la serata

Alla fine, a vincere la serata è stato Rai 1, con le repliche delle ultime puntate di Don Matteo 11: la fiction è stata vista da 2.848.000 persone, con uno share del 15,6 per cento. Su Canale 5, lo Speciale Allegria del Maurizio Costanzo Show ha ottenuto invece 2.242.000 ascolti tv (14,8 per cento di share).

Su Rai 2, Captain America – il primo vendicatore ha totalizzato 1.100.000 spettatori (5,7 per cento), mentre su Italia 1 Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 2 è stato visto da 1.063.000 spettatori persone (5,8 per cento).

Il finale di Hunger Games

Molto bene Rai 3, con la commedia Beata ignoranza vista da 1.451.000 telespettatori (7,2 per cento di share), mentre su Rete 4 il film The Water Diviner ha ottenuto 867.000 ascolti tv (4,7 per cento).

Su La7, Instinct ha totalizzato 431.000 spettatori (2,5 per cento), mentre su Tv8 il film Hitch – Lui si che capisce le donne ha catturato l’attenzione di 476.000 persone (2,6 per cento).

Per finire sul Nove Ted Bundy – Nella mente di un serial killer ha catturato l’attenzione di 260.000 spettatori (1,3 per cento).

Ascolti TV 5 settembre 2019 | Access prime time | Dati auditel ieri sera

Nella fascia access prime time, Rai 1 con Techetechetè è arrivato a 3.666.000 spettatori con uno share del 16,9 per cento. Su Canale 5 invece Paperissima Sprint ha registrato 2.924.000 ascolti tv (13,5 per cento), perdendo ancora una volta il confronto diretto con il programma di Rai 1.

Su Rai 2 Tg2 Post è stato visto da 1.328.000 persone (6,1 per cento), mentre su Italia 1 CSI – Scena del crimine ha catturato l’attenzione di 1.128.000 telespettatori (5,3 per cento).

Su Rai 3 Boez – Andiamo Via ha interessato 962.000 spettatori pari al 4,7 per cento di share, subito dopo Un Posto al Sole 1.576.000 spettatori (7,2 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 1.241.000 ascolti tv (5,9 per cento).

Su La 7 In Onda ha ottenuto 1.579.000 spettatori (7,3 per cento), mentre Guess my Age su Tv8 è piaciuto a 521.000 persone (2,4 per cento). Sul Nove infine il programma Cucine da Incubo ha raccolto 278.000 ascolti tv (1,3 per cento).

Ascolti TV 5 settembre 2019 | Pre-serale | Dati auditel ieri sera

Nel preserale, invece, su Rai 1 la partita di qualificazione agli Europei 2020 tra Italia e Armenia (che sostituiva per un giorno Reazione a catena) è stata vista da 3.766.000 persone, con uno share del 28,4 per cento. Su Canale 5, invece, Caduta Libera ha totalizzato 2.945.000 ascolti tv (18,7 per cento di share).

Su Rai 2 NCIS ha ottenuto 588.000 spettatori (4 per cento) nel primo episodio e 917.000 (4,8 per cento) nel secondo. Su Italia 1 invece Studio Aperto Mag si è fermato a 443.000 spettatori con il 3,2 per cento, mentre CSI NY ha totalizzato 454.000 spettatori (2,5 per cento).

Su Rai 3 Blob è arrivato a 918.000 ascolti tv (4,8 per cento), mentre su Rete 4 Tempesta D’Amore ha ottenuto il 4,6 per cento con 878.000 spettatori.