Andiamo a quel paese: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Canale 5

Questa sera, venerdì 6 settembre 2019, va in onda in prima serata su Canale 5 alle 21.20 un film con protagonisti il divertente duo comico Ficarra e Picone, Andiamo a quel paese. La commedia, uscita nel 2014, vede i due attori sia come registi che come interpreti.

Andiamo a quel paese film | Trama

Il film racconta la storia di Salvo e Valentino, due amici che, rimasti disoccupati, decidono di abbandonare la grande città per fare ritorno nel piccolo paese d’origine, Monteforte, dove la vita è meno cara ed è più facile tirare avanti. L’impatto con la nuova realtà, però, non risulterà per nulla facile, poiché i due si ritroveranno a vivere in un contesto diverso da quello che si erano immaginati: un paese pieno di anziani, da cui però è impossibile non poter trarre beneficio. Ogni anziano, infatti, riceve una pensione, che per i due disoccupati rappresenta un bel gruzzolo.

Andiamo a quel paese film | Cast

Qui di seguito il cast della pellicola al completo, con attori e rispettivi personaggi interpretati:

Salvatore Ficarra – Salvatore “Salvo”

– Salvatore “Salvo” Valentino Picone – Valentino

– Valentino Tiziana Lodato – Donatella

– Donatella Lily Tirinnanzi – zia Lucia Passantino

– zia Lucia Passantino Fatima Trotta – Roberta

– Roberta Francesco Paolantoni – brigadiere

– brigadiere Maria Vittoria Martorelli – Adele

– Adele Mariano Rigillo – padre Benedetto

– padre Benedetto Nino Frassica – barbiere

– barbiere Christian Maggio – se stesso

– se stesso Ludovico Caldarera – Carmelo

– Carmelo Giancarlo Ratti – padre Raffaele

– padre Raffaele Orio Scaduto – procuratore della Repubblica

Andiamo a quel paese film | Trailer

Andiamo a quel paese film | Streaming

Dove vedere in tv il film Andiamo a quel paese? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, venerdì 6 settembre 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il film è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

