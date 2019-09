Valeria Golino attacca Chiara Ferragni: “Sdoganata la volgarità”

Valeria Golino contro Chiara Ferragni

Tra chi critica Chiara Ferragni si aggiunge anche Valeria Golino. L’attrice ha infatti a sorpresa “attaccato” la presenza della fashion blogger alla Mostra del Cinema di Venezia.

“È un mondo a me sconosciuto, quello della influencer. Tanto di cappello a chi fa soldi sulla vacuità, ma non avendo né Instagram né Facebook, non so nemmeno come funziona ‘sto lavoro, non so cosa sia. È stato sdoganato un comportamento che fino a pochi anni fa ritenevano tutti volgare. E ora ci sembra del tutto normale”, ha dichiarato Valeria Golino al Corriere della Sera commentando la presenza di Chiara Ferragni al Festival di Venezia.

L’influencer ha riscosso un grande successo sul red carpet della kermesse per la sua eleganza e per la scelta del suo look, a giudizio di tanti, molto raffinato. Chiara Ferragni ha indossato un abito Dior disegnato da Mariagrazia Chiuri.

Ieri, mercoledì 4 settembre 2019, Chiara ha presentato nella nuova sezione Sconfini della 76esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema l’attesissimo Chiara Ferragni – Unposted, documentario basato sulla sua vita.

“È un grandissimo onore essere a Venezia. Abbiamo iniziato le riprese prima del matrimonio lo scorso anno e scherzavamo sul venire qui per presentarlo, ma sembrava un sogno troppo grande. Essere qua è l’onore più grande”, ha dichiarato Ferragni in un’intervista.

