The Water Diviner film: trama, cast e streaming del film in onda su Rete 4

Questa sera, 5 settembre 2019, su Rete 4 in prima serata dalle 21.25 va in onda The Water Diviner, film del 2014 diretto e interpretato da Russell Crowe che ha segnato l’esordio dell’attore neozelandese come regista. La pellicola è ispirata a fatti realmente accaduti.

The Water Diviner | Trama

Il film è ambientato nel 1919, in un Impero ottomano che ha appena visto la conclusione della prima guerra mondiale e racconta la storia di Joshua Connor, le cui battaglie non sono invece finite.

Dalla nativa Australia l’uomo, mosso da una promessa, è arrivato a Gallipoli, dove una delle più sanguinose battaglie della prima guerra mondiale gli ha portato via i suoi tre figli. La promessa, fatta alla moglie poco prima che morisse, è quella di trovarli e riportarli a casa per dare loro una degna sepoltura. Joshua è un agricoltore, sa ascoltare la terra, sa trovare l’acqua nelle sue profondità , ma trovare i suoi figli in quel luogo devastato dalla guerra sembra essere un’impresa impossibile. I suoi unici amici in terra straniera sono il piccolo Orhan e sua madre Ayshe, che gli offrono alloggio nel piccolo albergo di famiglia; poi un giorno l’incontro con un ufficiale dell’Esercito turco gli restituisce la speranza: il più grande dei suoi figli, infatti, potrebbe essere ancora vivo. Così per Joshua inizierà un viaggio nel cuore dell’Anatolia alla ricerca del figlio perduto.

The Water Diviner | Cast

Qui di seguito il cast al completo del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Russell Crowe – Joshua Connor

– Joshua Connor Olga Kurylenko – Ayshe

– Ayshe Yılmaz Erdoğan – maggiore Hasan

– maggiore Hasan Cem Yılmaz – Jemal

– Jemal Jai Courtney – ten. col. Cecil Hilton

– ten. col. Cecil Hilton Dylan Georgiades – Orhan

– Orhan Steve Bastoni – Omer

– Omer Isabel Lucas – Natalia

– Natalia Megan Gale – Fatma

– Fatma Ryan Corr – Arthur Connor

– Arthur Connor James Fraser – Edward Connor

– Edward Connor Ben O’Toole – Henry Connor

– Henry Connor Jacqueline McKenzie – Eliza Connor

– Eliza Connor Damon Herriman – padre McIntyre

– padre McIntyre Dan Wyllie – capitano Charles Brindley

– capitano Charles Brindley Christopher Sommers – sergente Tucker

– sergente Tucker Benedict Hardie – Dawson

– Dawson Michael Dorman – tenente Greeves

– tenente Greeves Deniz Akdeniz – Imam

The Water Diviner | Trailer

Ecco il trailer del film:

The Water Diviner | Streaming

Dove vedere in tv il film The Water Diviner? La pellicola viene trasmessa, a partire dalle 21,30, stasera – giovedì 5 settembre 2019 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma Potere assoluto è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, la celebre piattaforma streaming del Biscione, presente sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per iOS e Android. Mediaset Play è completamente gratis: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming