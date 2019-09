Stasera in tv 5 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 5 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 5 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 5 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Techetechetè (Il meglio della TV)

21:25 – Don Matteo 11

Questa sera su Rai 1 torna Don Matteo, con gli ultimi episodi dell’undicesima stagione (in replica) che hanno tenuto compagnia ai telespettatori per tutta l’estate.

Le anticipazioni degli ultimi episodi di Don Matteo 11, in onda stasera

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Captain America

Questa sera su Rai 2 va in onda il film del 2011 con Chris Evans e Hugo Weaving, Captain America.

Trama: Dopo essere stato dichiarato inadatto al servizio militare, Steve Rogers si offre volontario per partecipare a un programma speciale che farà di lui un super soldato, il cui nome di battaglia sarà Capitan America. Sotto questa nuova identità si unirà con i compagni Bucky Barnes e Peggy Carter per combattere la diabolica organizzazione Hydra, guidata dall’infame Teschio Rosso.

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Beata ignoranza

Questa sera Rai 3 propone ai suoi telespettatori una commedia per la regia di Massimiliano Bruno, Beata ignoranza.

Trama: Ernesto e Filippo si conoscono da una vita, ma non si rivedevano da 25 anni: a dividerli è stato l’amore per la stessa donna, Marianna, e la nascita di una figlia, Nina. Ritrovatisi ad insegnare nello stesso liceo, l’uno italiano e l’altro matematica, a dividerli questa volta sarà il loro modo di gestire il rapporto con le alte tecnologie: Ernesto ha un Nokia del ’95, non possiede un computer ed è orripilato davanti al dilagare dei social media. Filippo invece vive di selfie, chat e incontri in rete. Le rispettive preferenze non possono non influire sullo stile accademico dei due docenti e sulle loro relazioni personali, e l’attrito esplode proprio in classe…

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – The Water Diviner

Su Rete 4 stasera va in onda il film The Water Diviner, diretto e interpretato da Russel Crowe.

Trama: 1919, quattro anni dopo la terribile battaglia di Gallipoli in Turchia, durante la Prima Guerra Mondiale. L’agricoltore rabdomante Joshua Connor decide di partire dalla natia Australia e recarsi in Turchia per una missione pressoché impossibile: andare alla ricerca dei suoi tre figli, dati per dispersi sul campo. Grazie alla propria determinazione, Joshua riesce a superare gli ostacoli della burocrazia militare, grazie anche all’aiuto della bellissima Ayshe, proprietaria dell’hotel in cui alloggia, e di Hasan, un ufficiale turco che ha combattuto contro i tre giovani. Aggrappato alla speranza di ritrovare i figli vivi, Connor attraverserà con Hasan il paese, dilaniato dal conflitto, per scoprire la verità.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 5 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Maurizio Costanzo Show – Speciale Allegria

Su Canale 5 questa sera va in onda in prima serata il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk show di Maurizio Costanzo, con uno speciale in ricordo di Mike Bongiorno, morto l’8 settembre 2009.

Gli ospiti di stasera

GUIDA TV 5 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – CSI

21:20 – Hunger Games – Il canto della rivolta (2 parte)

Su Italia 1 questa sera va in onda la seconda parte di Hunger Games – Il canto della rivolta.

Trama: Katniss Everdeen ha accettato il suo ruolo di Ghiandaia Imitatrice, icona della ribellione, e si rende conto che non deve più combattere solo per la sopravvivenza, ma per il futuro della nazione. Con l’intera Panem in guerra totale, Katniss affronta il Presidente Snow per la resa dei conti finale. Insieme ai suoi più cari amici – inclusi Gale, Finnick e Peeta – Katniss va in missione con la squadra del Distretto 13, rischiando la vita per liberare i cittadini di Panem e attentare alla vita del Presidente Snow, sempre piu’ intenzionato a distruggerla. Le trappole mortali, i nemici e le scelte morali che aspettano Katniss la metteranno alla prova piu’ di qualsiasi arena in cui abbia mai combattuto negli Hunger Games.

Come finisce il film? Attenzione: spoiler

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 5 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

Questa sera su La7 torna In Onda, il talk di approfondimento quotidiano condotto da Luca Telese e David Parenzo.

PROGRAMMI TV 5 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 4

21:30 – Hitch – Lui sì che capisce le donne

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda del film Hitch – Lui sì che capisce le donne, con protagonista Will Smith.

Trama: Alex Hitchens fa il consulente sentimentale dando consigli a quegli uomini che si sentono poco sicuri di se con le donne. Una volta innamorato di una avvenente giornalista è lui a entrare in crisi e a non saper che fare per conquistare la ragazza.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Contraband

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Contraband, con Mark Wahlberg.

Trama: È passato del tempo da quando Chris Farraday ha chiuso tutti i ponti con la sua precedente attività di contrabbandiere, ma la tranquillità e l’onestà – che ha conquistato con fatica – sono nuovamente messe a dura prova a causa di alcuni problemi economici che hanno portato il cognato Andy a mettersi nei guai. Così, per ripagare i debiti da lui contratti, Chris accetta il compito affidatogli da un boss della droga e, insieme all’amico Sebastian, mette su un gruppo di uomini per una missione speciale che da New Orleans li porta fino a Panama.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 5 SETTEMBRE 2019: SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Puglia

21:15 – X Factor: tutta un’altra giuria Prima TV Su Sky Uno questa sera va in onda in prima tv X Factor: tutta un’altra giuria, uno speciale dedicato ai nuovi giudici di X Factor, il talent canoro più amato dal pubblico di Sky che torna con la nuova edizione giovedì 12 settembre 2019.