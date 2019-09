Sondaggi politici elettorali oggi 5 settembre: Salvini in caduta libera

Gli italiani danno fiducia al governo Conte bis a trazione M5s e Pd e lo dimostrano anche gli ultimi sondaggi politici elettorali diffusi. Oggi, 5 settembre, i numeri significativi sono quelli del sondaggio di Ixè per Cartabianca, il programma ideato e condotto da Bianca Berlinguer, in onda su Raitre. Significativo in particolare un dato: il calo della Lega, con Matteo Salvini praticamente in caduta libera.

Secondo la rilevazione dell’Istituto Ixè, trasmessi durante l’ultima puntata del programma, il Carroccio, rispetto alle Europee, è passato dal 34,3 al 30,1 per cento, con una perdita di ben 4,2 punti percentuali. Tuttavvia, il Carroccio resta comunque il primo partito in Italia.

Il Partito democratico, invece, ha guadagnato lo 0,3 per cento e oggi è al 23 per centro, mentre il Movimento 5 stelle è salito dal 17,1 al 22,3 per cento, risultando, dunque, il partito che ha guadagnato più consensi durante la crisi di governo aperta dalla Lega e conclusasi ieri, mercoledì 4 settembre, con la formazione del nuovo governo che oggi giurerà davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Buona performance anche per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che dal 6,5 per cento è arrivata al 7,4. Mentre è ancora in calo, stavolta di due punti percentuali, Forza Italia di Silvio Berlusconi, passato dall’8,8 al 7 per cento.

Incredibilmente, rispetto alle ultime rilevazioni, il sondaggio politico elettorale segna anche una discesa del “partito” degli indecisi/astenuti: alle Europee si attestava al 43,9 per cento e adesso è sceso di più di 10 punti percentuali. Adesso è al 32,3 per cento.

Nonostante la crisi di governo, dunque, gli italiani sembrerebbero aver recuperato fiducia nei partiti politici.

Sondaggi elettorali: i numeri di Ixè

Lega: 30,1 per cento

Partito Democratico: 23 per cento

Movimento 5 Stelle: 22,3 per cento

Fratelli d’Italia: 7,4 per cento

Forza Italia: 7 per cento

Indecisi/Astenuti: 32,3 per cento

