Sciopero Alitalia: voli cancellati il 5, 6 e 7 settembre

Per lo sciopero Alitalia, voli cancellati in decine di aeroporti. Grossi disagi si registrano per lo sciopero dei piloti e degli assistenti di volo di Alitalia, in programma per il 6 settembre.

Accogliendo l’invito del Ministero dei Trasporti, il sindacato Fnta ha differito la protesta al 9 ottobre prossimo, ma la compagnia aerea non è comunque riuscita a ripristinare la completa operatività. Un lungo elenco di voli cancellati è pubblicato sul sito di Alitalia.

“Il differimento di alcune delle agitazioni programmate – spiega Alitalia sul sito – comunicato in prossimità della data dello sciopero, non ha consentito alla compagnia di ripristinare l’intero operativo dei voli cancellati”.

I “tempi tecnici per riorganizzare il programma di turnazione degli aeromobili e degli equipaggi” ha reso impossibile riattivare tutte le destinazioni. Alitalia aveva cancellato i voli per “dare tempestiva comunicazione e assistenza ai passeggeri coinvolti”, come previsto dalla legge.

Alitalia, “per venire incontro alle esigenze di mobilità dei passeggeri, in particolare da e per le isole”, ha riattivato i seguenti voli:

Qui la lista completa dei voli riattivati da Alitalia

I passeggeri che avevano prenotato un posto sui voli Alitalia cancellati e che sono stati in seguito ripristinati, possono contattare Alitalia o chi ha emesso il biglietto per ripristinare gratuitamente la prenotazione.

Qui l’elenco completo dei voli Alitalia cancellati il 5, 6 e 7 settembre

I passeggeri che avevano il biglietto per i voli cancellati, spiega sempre la compagnia aerea, possono rivolgersi direttamente ad Alitalia attraverso il call center o la propria agenzia di viaggi.

“Alitalia si prodigherà nel ridurre al minimo i possibili disagi che sono stati causati esclusivamente dal limitato preavviso con cui è stato comunicato il differimento”. La situazione dei voli Alitalia può essere monitorata sul loro sito.

Cosa fare in caso di sciopero