La principessa Charlotte “ribelle” anche al primo giorno di scuola: le smorfie e la stretta di mano con la preside

La principessa Charlotte al suo primo giorno di scuola

Oltremanica è già suonata la campanella. E pure la principessina Charlotte, la figlia di Kate Middleton e William, ha dovuto affrontare il suo primo giorno di scuola. Questa mattina, giovedì 5 settembre, accompagnata dai genitori e dal fratellino George, è arrivata alla Thomas’s Battersea, prestigioso istituto nel sud-ovest di Londra.

Aggrappandosi per mano alla sua mamma, ha salutato la preside con una timida stratta di mano, toccandosi ripetutamente i capelli raccolti in una coda. Il principino George, invece, tenuto per mano dal papà, ha fatto una smorfia “birichina” prima di stringere fieramente la mano della preside.

La principessa Charlotte e il principe George arrivano a scuola. Il video:

Anche la principessina Charlotte, come il fratello maggiore, frequenterà la Thomas’s Battersea. Charlotte, pronipote della regina Elisabetta, è la quarta allieva della Royal family a frequentare questa scuola. Il principino George è allievo dal 2017. Il prestigioso istituto ha accolto in passato numerosi studenti illustri, oltre che ovviamente William e il fratello Harry. In questa scuola si inizia a 4 anni e si prosegue fino agli 11.

Gli alunni della Thomas Battersea sono solo 560 tra bambini e bambine tra i 4 e i 13 anni, con tariffe annuali per i più piccoli di circa 19 mila sterline, pari cioè a oltre 21 mila euro.

L’account Instagram ufficiale della Royal family ha pubblicato una foto dei principini in divisa:

Come tutti i bambini del Regno Unito, anche George e Charlotte devono indossare una divisa. La loro ha tre versioni: una estiva, una invernale e una sportiva. I capelli – se più lunghi delle spalle – devono essere raccolti utilizzando rigorosamente elastici o cerchietti rossi o blu, i colori della scuola.

