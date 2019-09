Oroscopo Paolo Fox oggi | 5 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 5 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

LEONE

Amici del Leone, una giornata decisamente positiva per il vostro segno, soprattutto per chi è in cerca di nuove opportunità lavorative. Se volete cambiare vita e lanciarvi in nuove avventure, questo può essere il momento più adatto.

Favoriti in particolare nuovi contatti e incontri professionali fuori dalla vostra città, per ampliare gli orizzonti e provare così a rilanciare la propria carriera.

VERGINE

Cari Vergine, giornata decisamente sottotono per il vostro segno, dovuta forse a qualche acciacco e malessere fisico. Ultimamente d’altronde avete dato e fatto tantissimo, e siete quindi arrivati con le batterie un po’ scariche.

Cercate di approfittare del vicino weekend per recuperare le energie: ce la farete, le stelle sono dalla vostra parte e vi assisteranno per tanto tempo. Qualche cautela in più in amore raccomanda l’oroscopo di Paolo Fox.

BILANCIA

Cari Bilancia, anche voi avreste bisogno di un viaggetto, per ricaricare le pile e rasserenarvi dopo un periodo complesso. Cambiare un po’ aria vi farà bene, anche se si dovesse trattare di una gita di breve durata.

Ottime notizie in amore secondo l’oroscopo, con Venere che in breve tempo entrerà nel vostro segno. Un toccasana, considerando che i problemi sul lavoro persistono.

SCORPIONE

Giornate positive in vista per il vostro segno secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Esaltatevi e approfittatene, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Un’occasione propizia per recuperare eventuali rotture a livello sentimentale e recuperare un rapporto in crisi.

Se siete in coppia e vivete una fase di crisi, l’oroscopo vi invita a osare e sperimentare di più, per provare a sorprendere il partner e così riaccendere la passione.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 5 settembre

Il segno fortunato di oggi 5 settembre 2019 è sicuramente il Leone, che d’altronde vive un periodo d’oro che dura da tutta l’estate. Sia in amore che nel lavoro si aprono grandi prospettive, soprattutto per chi vuole cambiare vita.