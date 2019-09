Oroscopo Paolo Fox oggi | 5 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni televisive come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri e radiofoniche su Latte e Miele.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 5 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, previsioni positive per il vostro segno nella giornata di oggi soprattutto per quanto riguarda l’amore. Se c’è una storia che vi soddisfa e vi prende particolarmente, portatela avanti con entusiasmo. Cambiare al momento non è la scelta migliore.

In generale in tutti i campi siete pieni di energia e voglia di fare. D’altronde avete la Luna dalla vostra parte.

TORO

Amici del Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox avete avuto una due giorni davvero stressante per il vostro segno. Per fortuna da oggi 5 settembre 2019 le cose vanno decisamente meglio e si prospetta per voi un weekend davvero positivo. Il consiglio delle stelle è quello di rinviare al fine settimana incontri importanti.

Per quanto riguarda i sentimenti, periodo positivo per ottenere maggiori conferme e darle al partner.

GEMELLI

Cari Gemelli, tra oggi e domani potreste avere qualche tensione da chiarire con chi vi circonda. Per fortuna le cose miglioreranno a partire dal weekend: approfittatene per rilassarvi e recuperare dal punto di vista fisico e mentale.

In amore secondo l’oroscopo di Paolo Fox potrebbero esserci tra oggi e domani qualche incomprensione all’interno della coppia.

CANCRO

Amici del Cancro, sembra che ci vi circonda non vi apprezzi a sufficienza. Vi sentite un po’ abbandonati, come se chiunque abbia da ridire su quello che fate. Mantenete la calma, soprattutto fino al fine settimana, quando le cose potrebbero migliorare.

Sul lavoro invece ci sono problemini da risolvere e che vi stanno togliendo un po’ di serenità. Attenti a non riversare questo stress sul partner.

Oroscopo Paolo Fox oggi: il segno fortunato del 5 settembre

Il segno di oggi è senz’altro l’Ariete: in particolare in amore si prevedono giornate al top con tante novità soprattutto per chi è in cerca di una nuova storia. Chi vive in una coppia stabile, invece, può pensare di fare il grande passo in avanti come il matrimonio.