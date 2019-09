Oroscopo Paolo Fox domani | 6 settembre 2019 | Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno degli astrologi più bravi in Italia. Spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, venerdì 6 settembre 2019, per i segni del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, cosa vi succede? Domani avrete un diavolo per capello, nessuno potrà avvicinarsi a voi senza essere pesantemente insultato. Le radici del vostro nervosismo vanno ricondotte a oggi, quando avete ricevuto una pessima notizia. Inoltre, non mancheranno anche delusioni e discussioni in famiglia. Insomma, sarete decisamente ko: ma non perdete la fiducia, le stelle ci mettono poco a tornare a sorridervi.

CAPRICORNO

Per il Capricorno invece la giornata di venerdì 6 settembre 2019 coincide con il ritorno all’amore. Avete vissuto un periodo davvero buio, durante il quale sentivate di non essere più capaci di dimostrare affetto. Ebbene, vi sbagliavate: e domani ve ne accorgerete. Nel frattempo, non trascurate troppo il lavoro, anche se avete deciso di affrontare questa settimana senza fare il pieno di stress e responsabilità.

ACQUARIO

L’oroscopo di Paolo Fox di domani, per l’Acquario, prevede una giornata decisamente al di sopra della media. Le stelle, infatti, tornano a sorridervi con decisione e influenzano positivamente molti aspetti della vostra vita. La benevolenza degli astri durerà per tutta la prossima settimana. Di conseguenza, riflettete per bene su dove convogliare queste rinnovate energie.

PESCI

Amici dei Pesci, per voi si prospetta una giornata decisamente sottotono. Non è un momento facile per tanti di voi, alle prese con dei problemi che solo qualche mesi fa erano davvero imprevedibili. Dovete abituarvi al più presto alla vostra nuova situazione, per poi guardare nuovamente con ottimismo al futuro. Nel frattempo, resistete e cercate di godervi ogni attimo insieme alle persone cui siete legati di più.

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato del 6 settembre

Il segno più fortunato tra voi è sicuramente l’Acquario, che ultimamente aveva un po’ perso l’abitudine a stare tra coloro cui le stelle sorridono. Godetevi il nuovo momento, amici dell’Acquario, e cercate di fare il pieno di felicità ed energie positive.

