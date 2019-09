Oroscopo Paolo Fox domani | 6 settembre 2019 | Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa agli italiani cosa dicono le stelle per il giorno dopo o per le settimane a seguire.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, venerdì 6 settembre 2019, per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione:

LEONE

Cari Leone, per voi arriva una bella giornata, che vi trascinerà fino a uno dei weekend più belli del vostro anno. Il vostro umore è molto alto, anche perché negli ultimi giorni vi siete tolti parecchie soddisfazioni. Venere e Luna sono dalla vostra parte e vi regalano momenti importanti con il partner, ma anche alcune occasioni da sfruttare al meglio. E voi, con tutto il vostro orgoglio, vi farete trovare super pronti.

VERGINE

Discorso diverso per la Vergine, che venerdì 6 settembre 2019 avrà diversi grilli per la testa. Non siete in grande forma, soprattutto a livello di energie mentali, e fin dal momento in cui mettete i piedi a terra siete letteralmente terrorizzati dalla gran mole di cose da fare. A lavoro cercate di rimanere in secondo piano, per non accumulare nuovo stress. E appena avete un attimo uscite fuori a passeggiare e distrarvi. Le stelle torneranno benevole nel weekend.

BILANCIA

Secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, la Bilancia vivrà alcuni momenti di grande indecisione. Siete davanti a un bivio e dalla vostra scelta potrebbero dipendere le sorti del vostro futuro e del vostro partner. Cosa fare? Di solito non avete paura a prendere una posizione, ma in questo caso è diverso. Nel frattempo, non sottovalutate un problema sorto da poco in famiglia.

SCORPIONE

Amici dello Scorpione, finalmente vi è tornato il sorriso. E il motivo sta tutto nell’amore: molti di voi si sono ricongiunti al partner dopo molto tempo, altri hanno risolto una lunga crisi. In comune avete la voglia di stare insieme alla persona amata senza pensare alle preoccupazioni quotidiane. Chiudetevi in una bolla e vivete il vostro sogno. Per le responsabilità, ci sarà tempo in un secondo momento.

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato del 6 settembre

Il segno più fortunato tra voi è sicuramente il Leone, assoluto protagonista della settimana e anche del weekend. Domani, niente potrà scalfire il vostro infinito ottimismo: se ci aggiungete qualche buona notizia sugli affari, il risultato è davvero invidiabile.

