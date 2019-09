Oroscopo Paolo Fox domani | 6 settembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Paolo Fox ormai da anni è considerato uno dei massimi esperti di astrologia in Italia. Spesso è presente in televisione (trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) dove anticipa le giornate dei vari segni astrologici.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di domani, venerdì 6 settembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro:

ARIETE

Amici dell’Ariete, sono giorni molto positivi per voi, soprattutto per quello che riguarda la vostra voglia di fare e il vostro entusiasmo per le piccole cose. Sono in arrivo belle novità dal punto di vista del lavoro, dove da tempo vi aspettate una crescita che finora non è mai arrivata. In questo venerdì 6 settembre 2019, le stelle favoriscono anche i viaggi. Non stancatevi troppo a livello fisico, potreste risentirne.

TORO

Per il Toro, le stelle hanno in serbo per domani una giornata al di sopra delle aspettative. Saranno premiate le vostre capacità di dialogo e mediazione, come anche il fiuto per gli affari che vi ha sempre contraddistinto. In amore, state vivendo invece una fase di stallo, sia che siate in coppia, sia che siate single. Aspettate momenti più propizi, ma non rinunciate alla cura di voi stessi.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vede il vostro segno in una situazione abbastanza difficile, fatta di stress e un numero eccessivo di impegni. Il consiglio delle stelle è di cercare di scremare un po’ la vostra agenda. Lavorate troppo e ne risente la vostra vita privata. In questo venerdì, infatti, state attenti ad alcune discussioni in famiglia, dovute anche alla vostra assenza. Nel fine settimana però tutto volgerà al meglio.

CANCRO

Per il Cancro è in arrivo una giornata molto positiva, durante la quale potrete approfittare per risolvere alcune questioni rimaste in sospeso con le persone a cui tenete di più. Non abbiate paura di affrontare una discussione, perché se entrambi gli interlocutori lo vogliono, dal confronto-scontro si esce arricchiti. In serata sarete però giù di morale, per una cattiva notizia riguardante il lavoro. Non preoccupatevi troppo.

Oroscopo Paolo Fox domani: il segno fortunato del 6 settembre

Il segno più fortunato di oggi è sicuramente il Toro, che dovrà sfruttare al massimo la propria abilità negli affari, visto che in questa giornata potreste fare degli investimenti molto importanti per il futuro di chi vi sta più a cuore.

