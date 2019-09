Oroscopo di oggi | 5 settembre | Previsioni del giorno | Astrologia

OROSCOPO DI OGGI TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, giovedì 5 settembre 2019.

OROSCOPO DI OGGI TPI

Ariete

Amici dell’Ariete, in amore potreste fare il passo più lungo della gamba. Mantenete la calma, dunque, per evitare di litigare inutilmente con il vostro partner. Giove in Sagittario, in quadratura a Venere in Vergine, vi invita a restare cauti soprattutto se state conoscendo da poco una persona.

Toro

Cari Toro, cercate di capire bene qual è il vostro obiettivo e dove state andando. Soprattutto in amore, dovete capire se puntare sulla passione o sull’amore più stabile. Cosa vi entusiasma di più? Evitate rischi inutili, soprattutto se non siete ancora convinti delle vostre posizioni.

Oroscopo di oggi | Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi vi vede piuttosto scontrosi e di pessimo umore. Attenti però a non riversare questo stress accumulato nei confronti di chi vi circonda, in particolare gli amici, che potrebbero non gradire. Non trascurate l’aspetto fisico e approfittatene per fare un po’ di sport.

Cancro

Cari Cancro, è il momento di fare un po’ di piazza pulita nei rapporti interpersonali. Se ci sono persone che non vi soddisfano più, forse è il caso di tagliare i ponti e voltare pagina, cercando nuovi stimoli e facendo altre conoscenze. Sul lavoro le stelle vi invitano a lottare per raggiungere i vostri obiettivi.

Leone

Amici del Leone, una giornata davvero positiva per il vostro segno. Dopo un’estate al top, infatti, siete protagonisti anche in questo mese di settembre. Siete sicuri di voi stessi e delle vostre capacità, e questo vi favorisce sotto tutti i punti di vista.

Oroscopo di oggi 5 settembre 2019 | Vergine

Cari Vergine, avete Venere nel segno e questo vi invita a conoscere nuove persone e lanciarvi in nuove avventure sentimentali e amorose. Frequentate giri e conoscenze diverse, per ampliare i vostri orizzonti: magari un bel viaggio potrebbe aiutarvi ad uscire dalla solita routine.

Bilancia

Amici della Bilancia, è il momento di prendervi le vostre responsabilità in amore. Il vostro partner potrebbe non lamentarsi in maniera esplicita, ma questo non vuol dire che non ci siano problemi da affrontare. Parlatevi e chiaritevi facendo voi il primo passo.

Scorpione

Cari Scorpione, avete la Luna nel segno e questo vi permette di entrare in contatto con emozioni ed esperienze profonde. Siete infatti presi da vari pensieri, ma al tempo stesso vi interrogate sul senso della vita e sulle scelte che avete preso recentemente. Rimanete lucidi e mantenete la calma.

Oroscopo di oggi | Sagittario

Cari Sagittario, siete particolarmente indecisi e dubbiosi secondo l’oroscopo di oggi 5 settembre 2019. Avete infatti un quadro astrale non positivo, con Mercurio in Vergine, opposto a Nettuno in Pesci e in quadratura a Giove nel vostro segno.

Capricorno

Arriva per il vostro segno il momento di fare sul serio e capire cosa volete davvero dalla vostra vita. In amore, in particolare, dovete essere più concreti e precisi, capendo quello che volete veramente nei rapporti con il partner. Affidatevi ai vostri cari o ai vostri amici per trovare conforto.

Acquario

Amici dell’Acquario, dovete capire che non tutto è prevedibile e non potete controllare tutto al 100%. Capite però che il mondo va avanti a prescindere, anche se non tutto vi soddisfa. Dovete accettarlo il prima possibile, in modo da rilassarvi e non prendervela per ogni cosa.

Pesci

Cari Pesci, una giornata decisamente sottotono per il vostro segno. Ci sono infatti numerose tensioni da chiarire e risolvere. Come fare? Non reagite alle provocazioni e fatevi scivolare addosso eventuali polemiche. Per rilassarvi è consigliato un po’ di sano sport.

