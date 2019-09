Oroscopo Branko oggi 5 settembre 2019 | Previsioni del giorno

OROSCOPO BRANKO – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 5 settembre 2019.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Ariete

Amici dell’Ariete, le stelle in questi giorni vi sorridono e vi fanno riflettere sul vostro futuro in amore. Avete molta voglia di mettere su famiglia: pensate a un matrimonio, a dei figli e alla felicità che potreste avere. La Luna in Sagittario vi spinge anche al successo sul lavoro e negli affari, nonostante la fatica innegabile e alcuni colleghi che a volte reputate proprio non all’altezza dei vostri ritmi e aspettative.

L’OROSCOPO DI SETTEMBRE 2019

Toro Le stelle volgono finalmente in positivo anche per il Toro, dopo una settimana passata a leccarsi le ferite dopo una forte delusione. Adesso è il momento di tirare di nuovo la testa all’insù, distrarvi e dare sfogo alla vostra creatività. Mercurio e Saturno possono darvi una mano a tirarvi fuori dalle sabbie mobili professionali in cui siete caduti. E cedete anche alla passione, non trascurate l’amore.

Oroscopo Branko 5 settembre 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, in questo giovedì dovrete lavorare molto per sistemare alcune questioni, soprattutto per quel che concerne le collaborazioni professionali. Mercurio che entra in Vergine può portare qualche scombussolamento nella vostra famiglia, cercate di mantenere la calma. Attenti anche a qualche fantasma dal passato, pronto a tornare più combattivo che mai.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI SETTEMBRE

Cancro

La Luna in Sagittario influenza molti aspetti della vita del Cancro in questo giovedì 5 settembre 2019. Ma più di tutti il lavoro: cercate di ottenere l’approvazione delle persone che contano, ma non dimenticate anche i colleghi. Avere un rapporto ottimale con le persone che vedete per più ore al giorno è la base essenziale per vivere bene. Occhio a qualche segnale di stanchezza fisica.

Leone

La Luna in Sagittario vi porta sempre buone notizie. Avrete fortuna in diversi momenti della giornata, ma dovrete essere bravi a mettere a frutto le opportunità che vi si parano davanti. Inoltre, prima della fine definitiva dell’estate riceverete una grossa soddisfazione, che state aspettando da tanto, troppo tempo. Siate più presenti in famiglia, se non volete alimentare crisi e discussioni.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo Branko 5 settembre 2019 | Vergine

Amici della Vergine, dovete gioire perché quest’anno il Sole resta per due giorni in più sul vostro segno, dato che l’autunno inizia giorno 23 settembre. In questo periodo di tempo in più, dovete approfittarne per fare il pieno di successo, soprattutto sul lavoro. Oggi, tuttavia, faticherete un po’. Attenti a qualche acciacco di salute, riguardatevi e in caso fatevi controllare.

L’OROSCOPO DEL 2019

Bilancia

La Bilancia in questo 5 settembre non ha nulla di cui lamentarsi. Vi svegliate abbastanza bene e siete pronti a vivere una giornata ricca di impegni, ma anche di stimoli. Nonostante l’insoddisfazione generale che provate per il vostro lavoro, vi impegnate sempre al massimo. Vorreste solo avere un po’ di potere decisionale in più in certe situazioni che vengono gestite male. La Luna vi regala inoltre ottimi momenti di intimità con il partner.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI SETTEMBRE

Scorpione

A volte sembra che gli Scorpione siano piuttosto masochisti.Vi accontentate di alcune situazioni che vivete molto male, non fate nulla per cambiarle nonostante non siate felici. Perché? Paura dei cambiamenti? Dovreste buttarvi un po’ di più, invece di stare sempre col freno tirato. La vostra vita ultimamente è cambiata moltissimo e con lei anche voi: smettete di cercare persone che amino il vecchio voi.

Oroscopo Branko 5 settembre 2019 | Sagittario

Non state vivendo un periodo florido sul lavoro, voi del Sagittario. Avete ben cinque pianeti contro e in queste situazioni è difficile brillare per le proprie capacità. Tuttavia avete anche una bella fortuna, visto che Nettuno transita nella Luna e vi aiuta a migliorare tutto. Attenti, soprattutto se siete single, ad alcuni incontri molto particolari, che potrebbero celare una persona davvero speciale per voi.

Capricorno

Lavoro, carriera e affari sono i tre settori in cui il Capricorno, in questo giovedì 5 settembre 2019, brillerà maggiormente. Mercurio entra in Vergine e forma un trigono con Saturno in Capricorno. Quindi? Attenti agli affari che vi vengono presentati: tra questi c’è una grandissima opportunità da cogliere al volo.

Acquario

L’Acquario si risveglia ben rinvigorito e con finalmente una grandissima voglia di fare. Approfittatene per vedere gli amici di sempre, frequentare nuove persone, dedicarvi anima e corpo al lavoro, studiare con impegno inedito. Presto raccoglierete i frutti dell’impegno di questi giorni. Se siete single, buone possibilità che nasca un nuovo amore.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Pesci

Le stelle cambiano continuamente e con loro anche il vostro umore. La Luna oggi vi creerà diversi disturbi, ai quali non sempre risponderete con il vostro solito ottimismo. Cercate di resistere e organizzare qualcosa che possa distrarvi o far migliorare il vostro umore. Tenete anche conto di alcuni acciacchi fisici, dovuti soprattutto allo stress nervoso cui siete continuamente sottoposti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI E CANCRO

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER LEONE, VERGINE, BILANCIA E SCORPIONE

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI PER SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI