Maurizio Costanzo Show Speciale Allegria: gli ospiti di stasera | Puntata su Mike Bongiorno

Tantissimi ospiti, sia dal mondo della musica che da quello della televisione, hanno voluto omaggiare il grande Mike Bongiorno nel celebre salottino del Maurizio Costanzo Show: stasera, giovedì 5 settembre 2019, su Canale 5 va infatti in onda lo Speciale Allegria, in ricordo del grande conduttore televisivo morto ormai dieci anni fa.

L’8 settembre 2009, giorno della scomparsa del presentatore, rappresenta una grande cesura della televisione italiana: c’è un “prima” di Mike Bongiorno e c’è un “dopo”. E tutti quelli che hanno vissuto in mezzo, tra le due epoche, sono testimoni di un pezzo di storia del nostro paese che non tornerà più.

Speciale Allegria: tutto quello che c’è da sapere

Per questo motivo Maurizio Costanzo ha voluto radunare nello studio del suo programma più famoso tutti coloro che, nel corso della loro carriera, hanno molto avuto a che fare con Mike Bongiorno. Un modo per raccontare aneddoti e curiosità, o semplicemente per ricordare il presentatore che era stato anche un partigiano e uno scalatore e che nella sua vita è stato anche scrittore.

Vediamo insieme il ricchissimo parterre di ospiti del Maurizio Costanzo Show – Speciale Allegria, in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21,20.

Maurizio Costanzo Show Speciale Allegria, gli ospiti di stasera

Come già anticipato, nel corso della trasmissione si incroceranno ricordi della vita professionale di Mike Bongiorno, ma anche curiosità sulla sua vita privata.

Tra gli ospiti della serata ci sarà innanzitutto Gerry Scotti, che lo stesso Mike definì il suo unico erede nel mondo dei quiz. Nessuno, come Gerry, del resto ha saputo unire in questi anni milioni di telespettatori davanti alla tv, con programmi sempre molto brillanti e che non scadono mai nel trash. Proprio come sarebbe piaciuto a Bongiorno.

Scotti sarà più che altro un secondo conduttore, accanto a Costanzo, e sarà anche la “voce” di Mike, nel leggere alcuni aneddoti sulla sua vita.

Tra gli ospiti spicca poi la celeberrima signora Longari del Rischiatutto, Giuliana Longari, che divenne proprio famosa grazie a Mike Bongiorno. A quest’ultimo devono (parte) della loro celebrità anche Sabina Ciuffini, Antonella Elia, Paola Barale, che iniziarono come vallette nei suoi programmi e che nel salotto di Canale 5 racconteranno la loro storia.

Se negli anni c’è stato un comico che ha saputo imitare alla perfezione il grande Mike, quello è sicuramente Massimo Lopez, presente questa sera allo Speciale Allegria. E non è che detto che non ci sia spazio per l’ennesima imitazione…

Gli applausi saranno scroscianti, inoltre, quando sul palco arriverà Pippo Baudo, la nemesi di Mike Bongiorno sulla rete concorrente, Rai 1: in comune, i due, hanno il Festival di Sanremo, che hanno condotto più e più volte, macinando ogni record.

Chi un Festival di Sanremo lo ha vinto, quando conduceva Mike, è Gigliola Cinquetti, trionfatrice nel 1964. Accanto a lei Simona Ventura, il cui debutto in tv è stato come concorrente a Telemike nel 1987, Valeria Marini e Piero Chiambretti, che affiancarono Mike sul palco di Sanremo 1997 e Vittorio Sgarbi, di cui è celebre uno storico litigio con il conduttore.

Passando poi alla sfera più privata, sarà molto emozionante la presenza di Nicolò Bongiorno, il secondo dei tre figli del conduttore e Daniela Zuccoli, che dal 2010 porta avanti con la sua famiglia la Fondazione Mike Bongiorno con l’intento di raccogliere fondi per scopi benefici. A lui, che oggi ha 43 anni, saranno affidati i racconti di alcuni aneddoti della vita del padre.

Infine ci sarà anche Walter Veltroni, figlio dell’ex dirigente Vittorio Veltroni, colui che riuscì a portare Mike Bongiorno in Italia negli anni Cinquanta.

La parte divertente ed esilarante del Maurizio Costanzo Show Speciale Allegria sarà invece affidata a Pio e Amedeo, che organizzeranno un quiz molto particolare, dove non mancheranno di certo le risate.