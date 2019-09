Maledetti amici miei su Rai 2 pronto a far sorridere con Papaleo, Rubini e Haber

Rai 2 vuole sorridere e punta sui comici. Quelli doc, eccellenti. Quindi non soltanto musica, come aveva annunciato il direttore Carlo Freccero. Adesso si attende il 3 ottobre quando arriveranno in tv Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini danno vita a ‘Maledetti Amici Miei’, l’attesissimo e irriverente nuovo programma in onda su Rai 2 in prima serata da giovedì 3 ottobre.

Un vero e proprioshow televisivo – prodotto da Rai2 in collaborazione con Ballandi – dove l’anima è il racconto che, sulle fondamenta della grande confidenza e del feeling tra i 4 protagonisti, mette in scena ogni sera uno spettacolo diverso, capace di ricreare quella magica atmosfera della commedia all’italiana, fatta di storie, aneddoti e confessioni raccolte in 35 anni di vita e amicizia spietata.

Accanto a loro la “maestra d’ansia” Margherita Buy e Max Tortora, pronti entrambi a mettersi in gioco e a sopportare l’irriverenza dei padroni di casa. In ogni puntata come ospiti grandi nomi dello spettacolo, invitati nelle vesti di cari amici dal mondo del cinema, della musica e del teatro.

Maledetti amici miei, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo programma

Tra monologhi, trabocchetti spietati, altissimi momenti musicali e qualche nostalgia, quattro uomini “maturi solo all’anagrafe”, si guardano indietro e soprattutto dentro con disincantata e cattivissima tenerezza e una dose elevatissima di ironia. Il risultato è un divertentissimo caleidoscopio di emozioni inattese,dato dalla combinazione tra spazi di incredibile goliardia e momenti di grande poesia.

Maledetti Amici Miei è un programma di Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Alessandro Haber; scritto con Sandro Veronesi, Luca Rea, Giuliano Rinaldi, Cristiano D’Alisera con la partecipazione di Margherita Buy e con Max Tortora; prodotto per Rai 2 da Ballandi. La Regia è di Cristiano D’Alisera. Le Scene sono di Flaminia Suri. La Fotografia è di Andrea Giusti. Direzione Musicale di Rocco Papaleo. Direttore di Produzione Gianfranco Campanari, a cura di Simona Di Franco; produttore esecutivo Rai Alessandra Badioli. Produttore Esecutivo Ballandi Claudio Tarquini.

