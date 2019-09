La vita in diretta perde Barbara Di Palma, che va a Storie italiane

Bye bye “La vita in diretta”. Nuova stagione tv, nuove esperienze professionali. La storica inviata Barbara Di Palma dopo 18 anni ha deciso di mollare il programma del pomeriggio di Rai 1. Lei era una delle inviate di punta del format che inizierà di nuovo, in versione invernale, da lunedì prossimo con Alberto Matano e Lorella Cuccarini alla conduzione.

“Dopo 18 anni ho capito che era arrivato il momento di lasciare il ‘mio’ programma e fare una nuova esperienza”, ha svelato la giornalista sui social. Da lunedì, però, approderà a “Storie italiane” di Eleonora Daniele.

“Cambiare aiuta a crescere e a migliorare. Grazie a tutte le persone che hanno condiviso con me questi 18 bellissimi anni”, ha continuato la Di Palma sui social. Sul suo profilo Twitter si descrive così: “Amo leggere e scrivere, e raccontare storie attraverso immagini e parole. La famiglia è un bene supremo. Il Napoli è la mia squadra del cuore”.

Il programma del daytime di Rai 1, in linea di massima, avrà la stessa formula dello scorso anno con particolare attenzione all’attualità, cronaca e inchieste. Ci sarà spazio per le interviste face to face, che sono state un vero e proprio must del format di Rai 1. Nel salottino televisivo della Daniele si sono raccontati attori, cantanti e artisti di alto calibro.

Sempre 90 minuti in diretta, a partire dalle 10.30 (sino alle 12). Dal lunedì al venerdì fino a giugno. “Storie italiane” accompagnerà anche il pubblico nei programmi più importanti della Rete ammiraglia: Tale quale show, Ballando con le stelle, solo per citarne alcuni. Confermati i più importanti opinionisti ed esperti del panorama televisivo per commentare i fatti del giorno, con gli inviati sparsi per il territorio a raccontare storie. Fatti. Per ascoltare le voci della gente, scovando inchieste come quelle che nella passata stagione hanno reso il format tra i più seguiti della tv italiana.