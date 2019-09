Hunger Games: Il canto della rivolta – parte 2: trama, cast, trailer e dove vedere in streaming il film di stasera su Italia 1

Questa sera, giovedì 5 settembre 2019, va in onda in prima serata su Italia 1 Hunger Games: Il canto della rivolta – parte 2, quarto adattamento cinematografico della serie di Suzanne Collins (qui tutto quello che c’è da sapere sulla parte 1).

La saga, diventata famosa in tutto il mondo, vanta attori di calibro internazionale: da Jennifer Lawrence, nei panni della protagonista Katniss Everdeen, a Josh Hutcherson (Peeta Mellark), passando per Liam Hemsworth e Woody Harrelson.

Hunger Games | La trama del film

Nella seconda parte di Hunger Games: Il Canto della Rivolta assistiamo al ritorno di Katniss nei bunker del Distretto 13, il quale è ancora incapace di gestire emotivamente il lavaggio del cervello subìto da Peeta, mentre nel frattempo osserva la nazione di Panem scivolare in una guerra apocalittica. Anche se la protagonista ha cautamente accettato il suo ruolo di Ghiandaia Imitatrice, icona della ribellione, nota che il simbolismo non è più sufficiente a cambiare il corso degli eventi contro Capitol City.

La città è in fiamme e Katniss decide di agire, con la collaborazione di Gale, Peeta, Finnick ed alla cosiddetta “Squadra 451”. Tutti insieme si dirigono verso Capitol City in una missione segreta con l’obiettivo di assassinare il Presidente Snow, ancora ossessionato dall’idea di poter superare in astuzia Katniss e annientarla. Lei però combatterà una battaglia per i propri ideali e per le persone che ama in vista di una pace futura.

Come finisce il film? Attenzione: spoiler

Hunger Games | Il cast completo

Ecco il cast completo di Hunger Games: Il canto della rivolta – parte 2. Accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato nella pellicola:

Jennifer Lawrence – Katniss Everdeen

– Katniss Everdeen Josh Hutcherson – Peeta Mellark

– Peeta Mellark Liam Hemsworth – Gale Hawthorne

– Gale Hawthorne Woody Harrelson – Haymitch Abernathy

– Haymitch Abernathy Elizabeth Banks – Effie Trinket

– Effie Trinket Donald Sutherland – Presidente Coriolanus Snow

– Presidente Coriolanus Snow Julianne Moore – Presidente Alma Coin

– Presidente Alma Coin Philip Seymour Hoffman – Plutarch Heavensbee

– Plutarch Heavensbee Jeffrey Wright – Beetee Latier

– Beetee Latier Stanley Tucci – Caesar Flickerman

– Caesar Flickerman Jena Malone – Johanna Mason

– Johanna Mason Sam Claflin – Finnick Odair

– Finnick Odair Willow Shields – Primrose Everdeen

– Primrose Everdeen Mahershala Ali – Boggs

– Boggs Elden Henson – Pollux

– Pollux Patina Miller – Comandante Paylor

– Comandante Paylor Natalie Dormer – Cressida

– Cressida Robert Knepper – Antonius

– Antonius Michelle Forbes – Tenente Jackson

– Tenente Jackson Evan Ross – Messalla

– Messalla Wes Chatham – Castor

– Castor Misty Ormiston – Leeg 1

– Leeg 1 Kim Ormiston – Leeg 2

– Leeg 2 Gwendoline Christie – Comandante Lyme

– Comandante Lyme Stef Dawson – Annie Cresta

– Annie Cresta Meta Golding – Enobaria

– Enobaria Paula Malcomson – Signora Everdeen

Hunger Games: Il canto della rivolta – parte 1, il trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale del terzo film della saga, in onda stasera su Italia 1:

Hunger Games: Il canto della rivolta – parte 2 | Dove vedere il film in tv e in streaming

Come fare per vedere Hunger Games: Il canto della rivolta – parte 2 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 5 settembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

