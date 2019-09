Hunger Games: Il canto della rivolta – parte 2. La trama del film in onda questa sera su Italia 1

Hunger Games: Il canto della rivolta parte 2. La trama del film questa sera su Italia 1

Hunger Games: Il canto della rivolta parte 2 è il film che andrà in onda questa sera, 5 settembre, su Italia 1. Si tratta del quarto adattamento cinematografico della serie di Suzanne Collins ed è il sequel del terzo capitolo della saga, andato in onda su Italia 1 ieri sera. Ma di cosa parla Hunger Games: Il canto della rivolta parte 2? Scopriamo insieme la trama.

Hunger Games: Il canto della rivolta parte 2 – Trama

La nazione di Panem è in guerra. Tutti i distretti sono uniti nella rivolta contro Capitol City, guidata da Katniss Everdeen, che continua a vestire i panni della ghiandaia imitatrice e a impersonare il simbolo della rivoluzione stessa.

Peeta è ancora sotto shock a causa del depistaggio cerebrale causatogli dal Presidente Snow mentre era prigioniero a Capitol. I suoi sentimenti di odio verso Katniss sono ancora presenti, anche se lentamente cominciano a svanire. L’unico distretto ancora fedele a Snow è il Distretto 2, oltre a essere anche il deposito dell’arsenale di Capitol City.

I ribelli, allora, decidono di attaccare i nemici: alcuni civili, sopravvissuti all’attacco, si arrendono e vengono portati davanti a Katniss per convincerli a unirsi alla rivolta. Uno di loro, però, spara alla ragazza, che viene così considerata morta da Snow. In realtà Katniss indossava una tuta protettiva a prova di proiettile.

Ripresasi dal colpo e più determinata di prima a uccidere Snow, parte per Capitol City insieme a un’unità speciale. La città è però protetta da moltissime postazioni armate nascoste nelle strade e negli edifici, in alcune delle quali rimangono uccise le gemelle Leeg e il comandante Boggs, che rivela a Katniss che in principio il piano della presidente Alma Coin era quello di salvare Peeta dall’arena degli Hunger Games e che la donna si augura la morte di Katniss, dal momento che solo ciò le permetterebbe con certezza di diventare presidente senza che Katniss le si opponga.

Subito dopo la morte di Boogs, il gruppo deve rifugiarsi in un edificio, che abbandona poco prima dell’arrivo delle truppe di Capitol City. Queste ultime demoliscono il palazzo, e Katniss viene ancora una volta creduta morta.

Come finisce il film? Attenzione: spoiler

Per scoprire il seguito non resta che guardare il film questa sera su Italia 1!

