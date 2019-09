EasyJet, manca il pilota. Un passeggero si offre di guidare l’aereo

Aeroporto di Manchester, l’aereo EasyJet è già in pista e i passeggeri sono a bordo. Tutto pronto per la partenza ma manca il pilota. Così un passeggero si è offerto di guidare l’aereo.

È successo lunedì scorso, 2 settembre 2019, all’aeroporto di Manchester, dove un volo di linea della famosa compagnia low cost con destinazione Alicante era in ritardo di due ore. Il comandante non si era presentato al lavoro.

Michael Bradley, un pilota inglese fuori servizio che lavora per la compagnia EasyJet, stava partendo con moglie e figli per le vacanze in Spagna. Erano già a bordo dell’aereo quando si è saputo che il volo era stato sospeso a tempo indeterminato.

Gli altri passeggeri sono rimasti sbalorditi quando lo hanno visto avvicinarsi alla cabina di pilotaggio. Bradley era infatti in pantaloncini e ciabatte, outfit che non ha nulla a che vedere con le uniformi da pilota. Ma ha prontamente rassicurato i compagni di volo dicendo di aver telefonato la compagnia aerea: “Mi sono svegliato alle 3 del mattino e mi piacerebbe molto andare in vacanza. Ho con me la mia licenza la mia carta di identità. Se avete bisogno di un favore sono pronto per partire”. Tempo trentotto secondi e EasyJet gli ha ritelefonato: “Per favore, puoi pilotare tu l’aereo fino ad Alicante?”.

Gli altri passeggeri hanno salutato il pilota passeggero come se fosse una “leggenda”, e un viaggiatore ha filmato l’intera scena e ha postato il video su Facebook.

La compagnia aerea ha spiegato che all’uomo è stato concesso il timone dell’aereo soltanto dopo un controllo approfondito.

I rappresentanti di EasyJet hanno ringraziato il passeggero Michael Bradley per aver aiutato gli altri a raggiungere la destinazione in tempo in aereo.

Ecco il video in cui Michael Bradley annuncia agli altri passeggeri che prenderà il controllo dell’aereo, postato da Michelle Hannah Potts su Facebook:



