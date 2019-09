Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi giovedì 5 settembre 2019

Qui puoi trovare tutti gli aggiornamenti sugli ultimi concorsi pubblici e le ultime notizie aggiornate sui bandi, le domande e le modalità di partecipazione. Ecco gli ultimi bandi aggiornati alla data di oggi giovedì 5 settembre 2019:

Nuovo concorso al ministero della Giustizia, le domande devono essere inviate entro il 9 settembre

Il 9 settembre scade il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione al concorso indetto dal Ministero della Giustizia. Il concorso è finalizzato alla selezione di 2329 funzionari giudiziari. Si potranno inviare le domande per via telematica, secondo le modalità di iscrizione indicate dal bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tre sono le prove previste: un test preselettivo, una prova scritta e una orale. Il primo test sarà articolato in una serie di domande a risposta multipla: ci saranno quesiti di logica, e altre domande diritto civile e diritto amministrativo.

La data del test sarà reso noto venti giorni prima della prova e sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Sarà necessario presentarsi al test con un documento di riconoscimento valido e la ricevuta di iscrizione al concorso.

La prova scritta sarà invece strutturata in tre parti: ci sarà una prima sezione relativa alle conoscenze che riguardano il profilo professionale per il quale ci si candida. Una seconda parte servirà invece a valutare le conoscenze informatiche, mentre l’ultima parte della prova verificherà la conoscenza dell’inglese. Nello scritto il punteggio massimo è di venti punti: 10 per la prima parte, 5 per la seconda e 5 per la terza. L’orale consisterà in un colloquio dove si analizzeranno le competenze tecnologiche del candidato e la conoscenza della lingua inglese. Per superare quest’ultima prova servirà un punteggio di almeno 21 punti, il punteggio massimo raggiungibile è di 30 punti.

