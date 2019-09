I primi a tornare sui banchi di scuola saranno gli alunni dell’Alto Adige dove la prima campanella dell’anno suonerà il 5 settembre 2019. Poi sarà il turno dei ragazzi del Piemonte dove le scuole aprono le porte il 9 settembre 2019.

Più “fortunati” invece gli scolari dell’Emilia Romagna che si godono un’altra settimana di vacanza estiva e rientrano a scuola per il nuovo anno il 16 settembre 2019, così come in Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna e Toscana. Gli ultimi a tornare sui banchi saranno gli studenti della Puglia per i quali la prima lezione è fissata il 18 settembre 2019.

Quando sono chiuse le scuole: Natale, Pasqua, ponti vari

Il calendario scolastico 2019 2020, oltre alle festività nazionali (ad esempio: Natale e Pasqua), prevede alcuni ponti che differiscono però a seconda delle regioni. Durante l’anno scolastico 2019 2020 si avrà la possibilità di allungare il fine settimana in occasione della festa di Tutti i Santi (1 novembre) che cadrà di venerdì. Niente ponte invece per l’Immacolata Concezione (8 dicembre) che cadrà di domenica. In primavera: la Festa della Liberazione (25 aprile) sarà di sabato, la Festa del Lavoro (1 maggio) di venerdì, e la Festa della Repubblica (2 giugno) martedì.

Quando finisce la scuola? Le date regione per regione

La fine della scuola, secondo il calendario scolastico 2019 2020, varia a seconda delle varie regioni italiane. Si va dal 6 giugno 2020 per la gran parte delle Regioni al 12 giugno 2020 per la regione Valle d’Aosta.

IL CALENDARIO SCOLASTICO 2019 2020 REGIONE PER REGIONE

Di seguito il calendario completo regione per regione delle date di inizio anno scolastico e di fine anno: