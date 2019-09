“Bradley Cooper e Angelina Jolie stanno insieme”, impazza il nuovo gossip

Bradley Cooper e Angelina Jolie insieme? Il nuovo gossip

Impazza un nuovo gossip. E anche questa volta il protagonista è Bradley Cooper. A cambiare però è la sua ipotetica fiamma che non sarebbe più Lady Gaga, bensì Angelina Jolie. Avete capito bene. La bellissima ex moglie di Brad Pitt avrebbe un flirt con l’attore di A Star Is Born.

A diffondere la notizia è stato il tabloid New Idea, che ha già battezzato la “coppia” Brangelina 2.0. Ma in tanti gridano al fake. Pare infatti che la rivista promotrice dello scoop non abbia fornito alcun dettaglio su come e dove i due attori si siano innamorati. New Idea ha costruito la notizia su una coincidenza del tutto casuale: Angelina Jolie e Bradley Cooper si trovavano entrambi a Disneyland il 23 agosto.

L’ex moglie di Brad Pitt insieme era al parco divertimenti insieme ai 4 figli e l’ex marito di Irina Shayk con la figlia Lea De Seine. Ma la notizia dei due insieme sarebbe falsa. Le fan potranno ancora fantasticare quindi sulla presunta storia d’amore di Cooper e Gaga ancora per un po’.

