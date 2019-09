Bitter Sweet, le anticipazioni della puntata del 6 settembre 2019: cosa succede

Quali sono le anticipazioni della serie tv Bitter Sweet – Ingredienti d’amore? La soap opera turca, che si avvicina ormai alla sua conclusione (prevista per metà settembre), ha stregato il pubblico italiano con le avvincenti storie dei suoi personaggi. Così, sempre più spettatori sono alla ricerca delle informazioni su cosa succede nelle prossime puntate della fiction.

A interpretare Nazli è Özge Gürel, attrice conosciuta per aver interpretato Öykü Acar nella fiction Cherry Season (andata in onda su Canale 5), mentre la controparte maschile è stata assegenata a Can Yaman, un vero sex symbol del piccolo schermo.

Ma cosa accadrà nella puntata di venerdì 6 settembre 2019? Quali sono le anticipazioni della nuova puntata di Bitter Sweet? La fiction va in onda come al solito alle 14,45 su Canale 5.

Bitter Sweet anticipazioni | La puntata del 6 settembre

Nella puntata di venerdì 6 settembre di Bitter Sweet, ultimo appuntamento della settimana con la serie tv turca, continuano i tentativi di Hakan Onder di mettere i bastoni tra le ruote alla coppia composta da Ferit e Nazli.

Dopo aver teso assieme a Muzaffer una trappola ad Asuman, sorella di Nazli, Hakan decide di andare a cercare personalmente la cuoca. Si reca così nel ristorante della ragazza, dove però non la trova. A quel punto, allora, decide di andare a casa di Nazli.

Lì, però, l’imprenditore incontra la signora Leman, madre di Ferit che si è trasferita nella casa del figlio per verificare di persona se il sentimento tra lui e Nazli è vero oppure no. La reazione di Hakan alla vista della signora Leman, con la quale non scorre di certo buon sangue, è molto negativa. L’anziana donna, dal canto suo, avverte Hakan: “Non ti perderò un attimo di vista”, gli dice. La risposta del malvagio imprenditore è una minaccia.

Nel frattempo le anticipazioni di Bitter Sweet dicono che Nazli e Ferit, dopo essersi ritrovati e aver trascorso una notte di passione e romanticismo in una casa abbandonata nel bosco, decidono di passare altro tempo da soli assieme. Così, lui lascia tutti gli impegni di lavoro per dedicarsi alla moglie. Insieme imparano a lavorare l’argilla, realizzano un angelo di terracotta e sembrano più uniti che mai.

Bitter Sweet anticipazioni | La trama della fiction

Nazli, protagonista di Bitter Sweet, è una giovane cuoca che studia all’università, frequenta corsi di giapponese per poter aprire un giorno un suo ristorante. Nazli vive in un appartamento con sua sorella Asuman e l’amica Fatos, ma le sue condizioni economiche precarie la spingono a cercare lavoro e lo trova nella casa di Ferit, un ricco uomo d’affari che l’assume come chef personale.

A far breccia nel cuore della giovane cuoca è il piccolo Bulut, nipote di Ferit, con il quale instaura un legame speciale. A ostacolare la buon riuscita del rapporto tra datore di lavoro e dipendente saranno Hakan e Demet, due coniugi spregevoli responsabili della morte dei genitori del piccolo Bulut. I due puntano al suo patrimonio e sono intenzionati ad ottenerne la custodia per poter ottenere una modesta percentuale delle azioni della Pusula Holding (azienda di cui Ferit è socio).