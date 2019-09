Beata ignoranza: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Rai 3

Questa sera, giovedì 5 settembre 2019, su Rai 3 va in onda in prima serata a partire dalle 21.20 Beata ignoranza, film del 2017 per la regia di Massimiliano Bruno con Marco Giallini e Alessandro Gassmann.

Beata ignoranza film | Trama

Il film racconta le vicende i due nemici/amici, entrambi insegnanti di liceo, diversissimi tra loro: se uno è dipendente da smartphone e social network, l’altro invece è completamente l’opposto: detesta la tecnologia e, soprattutto, i social, sottolineando sempre le degenerazioni sociali a cui questi hanno portato e sugli effetti, estremamente nocivi, che questi hanno soprattutto sui giovani.

Da una parte, quindi, c’è Gassmann, un professore al passo con i tempi assolutamente integrato nella modernità, mentre dall’altra c’è Giallini, un uomo all’antica sostenitore, appunto, dei “vecchi tempi”. Tra gag esilaranti e riflessioni profonde, i due professori arriveranno a scambiarsi le vite per sostenere la propria tesi.

Beata ignoranza film | Cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Marco Giallini – Ernesto

– Ernesto Alessandro Gassmann – Filippo

– Filippo Valeria Bilello – Margherita

– Margherita Carolina Crescentini – Marianna

– Marianna Teresa Romagnoli – Nina

– Nina Giuseppe Ragone – Gianluca

– Gianluca Malvina Ruggiano – Costanza

– Costanza Emanuela Fanelli – Iris

– Iris Luca Angeletti – Ernesto Nazi

– Ernesto Nazi Pietro De Silva – Ulderico

– Ulderico Guglielmo Poggi – Paolo Binetti

– Paolo Binetti Luciano Scarpa – Mayer

– Mayer Gabriele Berti – Attanasio

– Attanasio Teodoro Giambanco – Lorenzo

– Lorenzo Riccardo D’Alessandro – Pietro Semprini

– Pietro Semprini Susy Laude – Sig. ra Zaccarelli

Beata ignoranza film | Trailer

Ecco il trailer del film:

Beata ignoranza film | Streaming

Come vedere il film Beata ignoranza in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 5 settembre 2019 – a partire dalle 21,30 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film The Hollars grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

