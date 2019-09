Beata ignoranza, il cast completo del film

Qual è il cast del film Beata Ignoranza, in onda stasera su Rai 3? Se vi siete fatti questa domanda, questo articolo fa al caso vostro. Di seguito infatti trovate tutti gli attori principali che hanno preso parte al film che racconta le vicende di due nemici/amici, entrambi insegnanti di liceo, diversissimi tra loro.

QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL FILM BEATA IGNORANZA

Ecco il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Marco Giallini – Ernesto

– Ernesto Alessandro Gassmann – Filippo

– Filippo Valeria Bilello – Margherita

– Margherita Carolina Crescentini – Marianna

– Marianna Teresa Romagnoli – Nina

– Nina Giuseppe Ragone – Gianluca

– Gianluca Malvina Ruggiano – Costanza

– Costanza Emanuela Fanelli – Iris

– Iris Luca Angeletti – Ernesto Nazi

– Ernesto Nazi Pietro De Silva – Ulderico

– Ulderico Guglielmo Poggi – Paolo Binetti

– Paolo Binetti Luciano Scarpa – Mayer

– Mayer Gabriele Berti – Attanasio

– Attanasio Teodoro Giambanco – Lorenzo

– Lorenzo Riccardo D’Alessandro – Pietro Semprini

– Pietro Semprini Susy Laude – Sig. ra Zaccarelli

In occasione dell’uscita del film nelle sale cinematografiche (2017) Alessandro Gassmann, uno dei protagonisti di Beata Ignoranza, ha rilasciato diverse interviste. Questo uno stralcio delle sue parole a Donna Moderna: “Io e Giallini nella vita reale siamo molto più simili di quanto non lo siano i nostri personaggi, e anche molto più amici. Io ho un profilo Twitter col quale sono abbastanza attivo (@GassmanGass mann, ndr); lui ha un blog, che io non seguo ma mi dicono funzioni. Più attivo su Twitter? Però non ho mai postato una foto della mia vita privata o delle vacanze. Mi sono dato un tempo limite, mezz’ora al mattino e mezz’ora alla sera, e uso l’account soprattutto per coinvolgere persone nelle mie battaglie civili e umanitarie”.

“Ho fatto un appello per denunciare la sporcizia a Roma e uno per piantare una nuova quercia in piazza della Quercia. Ora mi sto dedicando al teatro Valle, chiuso da 5 anni: avevano promesso dei lavori di ristrutturazione ma non sono mai iniziati. E poi c’è la mia attività di ambasciatore dell’Unhrc (l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, ndr): ricordo alla gente che il 95 per cento dei morti causati dall’Is è musulmano. Con i miei tweet faccio la goccia cinese, vado avanti finché ottengo risultati”.