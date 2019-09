Ascolti TV ieri sera, mercoledì 4 settembre 2019 | Dati Auditel e Share | Al Centro, Windstorm, Rocco Schiavone

Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv: come ogni mattina, anche oggi tanti appassionati si chiedono qual è stato il programma più visto in televisione di ieri sera, mercoledì 4 settembre 2019 secondo i dati Auditel.

La sfida, nella serata di ieri, era soprattutto tra Rai 1 e Canale 5, anche se c’erano dei possibili outsider: sulla rete ammiraglia Mediaset andava in onda il film Windstorm – Ritorno alle origini, terzo capitolo della saga dedicata all’amicizia tra una ragazza e il suo cavallo; su Rai 1, invece, andava in onda la replica del concerto del 2018 Al Centro, di Claudio Baglioni, all’Arena di Verona.

Rai 2 ha deciso invece di mandare in onda, sempre in replica, i primi episodi della seconda stagione di Rocco Schiavone, mentre su Italia 1 c’era Hunger Games – Il canto della rivolta parte 1. Su Rai 3, infine, uno speciale Tg3 sul nuovo governo M5s-Pd, mentre Rete 4 dava spazio alla pellicola E io non pago.

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti di mercoledì 4 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti TV 4 settembre 2019 | Mercoledì | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Alla fine, Canale 5 torna a vincere una serata televisiva: ieri sera, infatti, il film Windstorm – Ritorno alle origini è stato visto da 2.291.000 persone, ottenendo il 12,2 per cento di share. Su Rai 1, invece, Al Centro di Claudio Baglioni ha ottenuto “solo” 1.855.000 spettatori, con uno share dell’11,5 per cento.

La scaletta del concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona

Su Rai 2, Rocco Schiavone ha totalizzato 1.294.000 ascolti tv (6,4 per cento), mentre su Italia 1 Hunger Games – Il canto della rivolta parte 1 si è fermato a 945.000 spettatori (4,9 per cento).

Su Rai 3, lo speciale Tg3 è stato visto da 848.000 persone (4,1 per cento), mentre gli ascolti tv di E io non pago, su Rete 4, sono stati in totale 957.000 (4,9 per cento di share).

Su La 7, invece, In Onda Prima serata è stato visto da 1.387.000 telespettatori (6,4 per cento). Su Tv8, Se scappi ti sposo ha catturato l’attenzione di 424.000 spettatori (2,2 per cento). Fanalino di coda il canale Nove, con Matrimonio a Prima Vista 4, che ha ottenuto 492.000 ascolti tv (2,5 per cento).

Ascolti TV 4 settembre 2019 | Access prime time | Dati auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Nella fascia access prime time, Rai 1 con Techetechetè è arrivato a 3.540.000 spettatori con uno share del 15,9 per cento. Su Canale 5 invece Paperissima Sprint ha registrato 3.221.000 ascolti tv (18 con uno share del per cento).

Su Rai 2 Tg2 Post è stato visto da 1.179.000 persone (5,3 per cento), mentre su Italia 1 CSI – Scena del crimine ha catturato l’attenzione di 1.102.000 telespettatori (5 per cento).

Su Rai 3 Boez – Andiamo Via ha interessato 938.000 spettatori pari al 4,5 per cento di share, subito dopo Un Posto al Sole 1.515.000 spettatori (6,8 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 1.332.000 ascolti tv (6,2 per cento).

Su La 7 In Onda ha ottenuto 1.638.000 spettatori (7,4 per cento), mentre Guess my Age su Tv8 è piaciuto a 575.000 persone (2,6 per cento). Sul Nove infine il programma Little Big Italy ha raccolto 257.000 ascolti tv (1,3 per cento).