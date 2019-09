Armenia Italia diretta live | Qualificazioni Euro 2020 | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornamento in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

ARMENIA ITALIA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale del TPI della sfida tra Armenia e Italia, gara valida per la quinta giornata della fase di qualificazione a Euro 2020, in programma oggi alle ore 18.

Oggi alle ore 18 l’Italia di Roberto Mancini sfida l’Armenia allo Stadio Hrazdan, gara valida per la quinta giornata della fase di qualificazione a Euro 2020. Gli azzurri arrivano alla partita da capolisti del girone J. Finora un ruolino di marcia impressionante per l’Italia: 4 vittorie consecutive (la quinta sarebbe un record nella storia azzurra agli Europei), che diventano 8 contando anche le ultime 4 uscite nelle qualificazioni ad Euro 2016. TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale in questo articolo.

Armenia Italia diretta live: le probabili formazioni

Chi gioca oggi? Quale sarà la formazione scelta da Roberto Mancini? Di seguito le probabili formazioni di Armenia e Italia per la partita di oggi pomeriggio allo Stadio Hrazdan:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

CT: Roberto Mancini

Armenia (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Haroyan, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan.

CT: Armen Gyulbudaghyants.

Arbitro: Siebert (Germania).

Armenia Italia diretta live: le parole di Roberto Mancini

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di oggi (5 settembre 2019) contro l’Armenia: “Sarà una partita difficile perché loro sono più avanti di noi come condizione, ma vogliamo qualificarci il prima possibile e siamo qui per superare le difficoltà. Vogliamo riprendere da dove avevamo finito, spiace per gli infortunati”, le sue parole.

“Raggiungere la qualificazione a Euro 2020 il prima possibile è l’obiettivo che abbiamo dall’inizio – ha proseguito il CT -. Abbiamo fatto bene all’inizio e ora ci ritroviamo dopo quattro mesi. Non saremo al massimo della forma fisica, ma dovremo sopperire a questo con altre armi. Sono due partite fondamentali per qualificarci in fretta”.

Poi Mancini ha parlato dei pericoli che si potrebbero correre oggi: “Le difficoltà le conosciamo, a livello fisico sono molto più avanti di noi. La nazionale armena viene da una prestazione ottima in Grecia, ma comunque l’Italia ha sempre faticato qui. Starà a noi fare una grande partita e superarle. Sensi? Può giocare, abbiamo due partite”.

Altro tema: gli infortuni. “È un problema di inizio stagione perché oggi ormai si inizia la preparazione e poi si va in giro a giocare sfide importanti – ha detto -. Sono più dispiaciuto per i tre infortunati gravi che abbiamo avuto, gli altri passano e si risolvono in fretta”.

Storicamente l’Italia fatica nelle partite di qualificazione a settembre. Problemi – spesso – di natura fisica essendo il campionato appena iniziato: “Avremo delle difficoltà perché ci ritroviamo dopo mesi ed è oggettivo, sarà sempre così. Faremo del nostro meglio nei momenti di difficoltà, ma dobbiamo ripartire dal gioco e da come la squadra interpreterà la sfida in maniera offensiva. Dobbiamo migliorare questi aspetti in questo anno”.

Infine sulla formazione Mancini ha detto: “Ho un dubbio solo, dieci li abbiamo già scelti”.

Armenia Italia diretta live: i convocati

Ecco la lista completa dei 26 convocati da Roberto Mancini per le sfide contro Armenia e Finlandia:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Cagliari), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese).

Armenia Italia diretta live: dove vedere la partita in tv e streaming

Dove vedere Armenia Italia in diretta tv o live streaming? La sfida valida per le qualificazioni a Euro 2020 in programma oggi alle ore 18 sarà trasmessa in esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 1, canale 1 o 501 (versione HD) del telecomando del digitale terrestre.

Sarà possibile seguire la partita anche via streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

