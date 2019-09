Amici Celebrities, spuntano altri quattro concorrenti al talent della De Filippi

Amici Celebrities scalda i motori. Sta per arrivare la prima edizione e l’attesa cresce. Il secondo spot è già in onda e spuntano nuovi nomi tra i concorrenti. Si tratta di Filippo Bisciglia (conduttore di Temptation Island) insieme alla sua compagna Pamela Camassa (showgirl), Francesca Manzini (imitatrice) e Raniero Monaco di Lapio (ex Grande Fratello). La conferma arriva dai profili social del format e da Witty tv (la televisione web della Fascino).

Nel nuovo programma ideato da Maria De Filippi le celebrities si sfideranno davanti alle telecamere di Canale 5. Si tratta, infatti, di personaggi che hanno già avuto diverse esperienze televisive.

Bisciglia, ad esempio, ha partecipato a Tale e Quale Show e Amici. Si presenterà come cantante, nel 2007 ha inciso anche un singolo. Pamela Camassa arriva ad Amici Celebrities come ballerina, in passato ha fatto parte di Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show.

Raniero Monaco di Lapio, che in passato ha partecipato al programma Dance Dance Dance, sarà in studio come ballerino e poi Francesca Manzini, che per la prima volta si cimenta con un talent.

Maria De Filippi condurrà le prime puntate e poi prenderà la Hunziker il testimone. In giuria ci saranno anche Giuliano Peparini e Mauro Coruzzi (Platinette), che potrebbe lasciare (probabilmente) Italia sì su Rai 1 con Marco Liorni.

Gli ultimi quattro concorrenti annunciati si aggiungono a Joe Bastianich, Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia e Laura Torrisi, che erano stati reclutati nelle scorse settimane. Non è da escludere l’ipotesi che possano aggiungersi altri concorrenti, come afferma Davide Maggio. I papabili potrebbero essere: Annalisa, Irama, Giordana Angi, Alberto Urso sarebbero i papabili.

Il talent avrà, più o meno, lo stesso meccanismo di Amici. I concorrenti, 12 in totale, saranno divisi in due squadre da 6. Si esibiranno e saranno valutati da 4 giudici. Ogni settimana ci saranno due eliminazioni.

