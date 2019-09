Windstorm 3 – Ritorno alle origini trama: di cosa parla il film in onda su Canale 5

Questa sera, mercoledì 4 settembre 2019, Canale 5 propone ai suoi telespettatori un nuovo sequel del film tedesco del 2013 per la regia di Katja von Garnier, Windstorm – Liberi nel vento. Il terzo capitolo si intitola Windstorm – Contro ogni regola e, uscito nel 2017, vede continuare la storia di Mika, una ragazza con un potere speciale: lei riesce infatti, grazie a una particolare empatia, a parlare con i cavalli.

La protagonista della pellicola è quindi ancora Hanna Binke nei panni di Mika Schwarz, ora diventata una giovane donna.

Ma qual è la trama del film Windstorm – Ritorno alle origini?

Di cosa parla il film

In questo terzo capitolo della saga Windstorm vediamo il centro di trattamento per cavalli di Mika procedere in modo più che florido: la ragazza è diventata una vera e propria celebrità. Desiderosa però di libertà, un giorno, dopo una brusca discussione con sua nonna, Mika prenderà il suo cavallo e partirà alla volta dell’Andalusia, terra da cui proviene l’equino.

Proprio qui la ragazza avrà modo di arrivare alla tenuta di Pedro e scoprire l’esistenza di una fonte di acqua in mezzo alla steppa arida in cui placano la sete molti cavalli selvatici. Quando la tenuta di Pedro rischierà di chiudere per sempre, Mika deciderà insieme a Samantha, la figlia di Pedro, di riportare in auge un’antica tradizione con la speranza di salvarla.

Windstorm – Ritorno alle origini trama | Trailer

Ecco il trailer del film:

La pellicola tedesca va in onda su Canale 5 stasera, mercoledì 4 settembre 2019, a partire dalle 21,20. Ricordiamo che la rete ammiraglia Mediaset è disponibile sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma che potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Windstorm – Ritorno alle origini è disponibile anche in streaming su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.